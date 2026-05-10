Junior Olaitan: Özellikle ben çok üzüldüm

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Süper Lig'de 33. haftadaki Trabzonspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORDUK"

Üzgünlüğünü belirten Olaitan, "Üzgünüz, bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Özellikle ben çok üzüldüm, son maçta benim hatamdan dolayı gelişen bir durum olmuştu." dedi.

Olaitan ayrıca "Artık bu sezonu bitiriyoruz. Sonraki sezon için Beşiktaş camiasını mutlu edecek şekilde çalışmalara başlayacağız." dedi.