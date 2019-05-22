taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1001
Euro
6.813
Altın
1273.91
Borsa
84046.07
Gram Altın
249.998

Jüpiter'in manyetik alanı değişti

NASA Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin manyetik alanının zaman içinde değiştiğini keşfetti.

AA | 22.05.2019 - 16:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

NASA'dan yapılan açıklamada, Juno uydusunun gezegenin kutupları arasından yaptığı yakın geçişlere gaz devinin manyetik alanının, atmosfer rüzgarlarına bağlı olarak değiştiğini belirledi.

"Seküler varyasyon" adı verilen, bir gezegenin iç manyetik alanındaki değişimler, ilk kez Dünya dışında bir gezegende kaydedilmiş oldu.

49 YILLIK VERİLER KARŞILAŞTIRILDI

Juno'nun mıknatıs-ölçer enstrümanı sayesinde Jüpiter'in manyetik alanının 3 boyutlu haritasını çıkaran bilim adamları, bunu NASA'nın daha önceki Jüpiter görevleri olan Pioneer 10 ve 11, Voyager 1 ve Ulysses uydularının 1970'lerin başından beri kaydettiği manyetik alan verileriyle karşılaştırdı.

Veriler, gaz gezegenin manyetik alanının "bölge rüzgarları" adı verilen derin atmosfer rüzgarlarının etkisiyle zaman içinde değiştiğini tespit etti. Gezegenin yüzeyi ile atmosferin 3 bin kilometre derinliği arasında esen bu rüzgarların, gazları yüksek iletken sıvı metale çevirerek manyetik alanları kestiği, uzattığı ve gezegenin başka yerlerine doğru sürüklediği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

146
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

154
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

420
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

930
Domalan mantarının kilosu 80 lira

Domalan mantarının kilosu 80 lira

240
ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

626
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

630
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir