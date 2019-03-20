Justin Bieber bunalımdan çıkamıyor

Geçtiğimiz hafta terapistinden çıkarken görüntülenen ve gözyaşlarını tutamayan Justin Bieber içine düştüğü bunalımdan bir türlü kurtalamıyor.

25 yaşındaki şarkıcı ve kısa bir süre önce ani bir kararla evlendiği model eşi Hailey Baldwin, önceki gün de California'da bir parkta görüntülendi. Bir süre köpekleriyle birlikte kumsalda dolaşan çift, daha sonra parktaki çimlerin üzerine oturdu.

KOCASINA SARILDI

Bieber'ın başını sürekli öne eğerek oturması ve Baldwin'in ünlü şarkıcının saçlarını okşaması dikkat çekti. Justin Bieber; daha sonra kollarını açarak Baldwin'in kendisine sarılmasını istedi. Kocasına uzun uzun sarılan Baldwin'in genç şarkıcıya uzun süre şefkat gösterdiği gözlerden kaçmadı.