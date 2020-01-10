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Justin Bieber: Hastayım

Sosyal medyada takipçileri tarafından keyif verici madde kullandığı iddia edilen Justin Bieber bu iddialara yanıt verdi.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 08:13..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Biber, Instagram hesabından bir açıklama paylaştı ve hayatında geçirdiği zor dönemleri YouTube'da yayınlayacağı belgesel tarzındaki seri videolarda anlatacağını duyurdu.

25 yaşındaki şarkıcının paylaşımı şöyle: "Çoğu insan 'Justin Bieber b*k gibi görünüyor' diyor ya da benim keyif veren madde kullandığımı düşünüyor.

"HER ŞEYİMİZİ ETKİLİYOR"

Ama benim Lyme ve kronik bir hastalığa sahip olduğumu bilmiyorlar. Hastalığım beyin fonksiyonlarımı, cildimi, enerjimi ve tüm sağlığımı etkiliyor.

"TEDAVİ EDİLMEZ HASTALIK TEDAVİ EDİLİYOR"

Bunlar daha sonra YouTube'a koyacağım belgesel dizi serisinde açıklanacak. Savaştığımı ve de aşıyor olduğumu göreceksiniz. Zor birkaç yıl oldu ama doğru tedaviyle bu tedavi edilemez hastalık tedavi edilecek. Ve ben her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğim"

Justin Bieber: Hastayım

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