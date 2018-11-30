Justin Bieber ve Hailey Bieber birlikte ibadet etti

Justin Bieber ve yeni evlendiği eşi Hailey Baldwin, birlikte kiliseye gitti. Ünlü çift, kilise çıkışında objektiflere takıldı. İkili, ilk kez evli bir çift olarak Şükran Günü’nü birlikte kutlamıştı.

DİNDAR JUSTİN

Justin Bieber, “Herkese mutlu Şükran Günü dilerim. Evli bir erkek olarak ilk Şükran Günü’m. Ailenin iki tarafının ilk kez bir araya gelişi. İlişkiler zordur ve aşk her zaman kolay değildir ama bana bunun nasıl olduğunu gösterdiği için İsa’ya şükürler olsun. Her gün bir öğrenme süreci, daha fazla onun gibi olmaya çalışıyorum, sabırlı, nazik, kendini düşünmeyen, ama uzun bir yolum var. Tanrı’nın merhameti yeter” yorumunu yazmıştı.

SEVGİLİLERİNİ DE KİLİSEYE GÖTÜRÜRDÜ

Dindar olduğu bilinen 24 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, eski sevgilisi Selena Gomez ile de kiliseye gidiyordu. Dindar bir anne tarafından yetiştirilen Bieber, hayatına koyu bir Hristiyan olarak devam ediyor.

"SENİN BABAN TANRI YAVRUM"

Çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda kalan annesinin, Bieber’a çocukken babasının Tanrı olduğunu söylediği biliniyor.