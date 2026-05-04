Juventus küme düşen Hellas Verona ile yenişemedi

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Hellas Verona'nın golünü 34. dakikada Kieran Bowie atarken Juventus'un sayısını 62. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

KENAN, 90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 65 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Lecce deplasmanına gidecek.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen 20 puanlı Hellas Verona ise Como'yu konuk edecek.