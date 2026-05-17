Kaan Ayhan, ESH Spor'a açıkladı: En zor şampiyonluk bu seneydi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 6. yıldız yolunda ilk adımını attı.

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4 toplamda da 26. zaferini elde eden sarı-kırmızlı takımın bu başarısında birçok isim pay sahibi oldu.

Bu isimler arasında tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan da yer aldı.

ESH SPOR'UN KONUĞU KAAN AYHAN

Ayhan, ESH Spor’a özel önemli açıklamalara imza attı.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde muhabirimiz Hazal Palavar’ın sorularını cevapladı.

"EN ZOR ŞAMPİYONLUK BU SENEYDİ"

"Galatasaray’ın bu sezonunu nasıl değerlendiriyorsun? Sence en zor kazanılan şampiyonluk hangisiydi?" sorusuna yanıt veren Kaan, şu ifadeleri kullandı:

“Bence en zor şampiyonluk bu seneydi. Sadece ligdeki fikstür değil ama işte Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı ilerledik. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı başarılı bir sezon geçirdik. O yüzden tabii uzun bir sezon oldu. Son haftalarda da bence bunu hem dışarıdan hem içeride tabii biz bunu hissettik ama dediğim gibi başarılı bir şekilde. Bazen baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan takımlar çoğu zaman ligde bir düşüş geçiriyor. Biz bu düşüşü gayet iyi atlattık. Sonunda da hak ederek şampiyon olduk.”

"BEKLENMEDİK BİR ANDA GOLÜ ATMIŞ OLDUM"

"Antalyaspor maçında attığın golden sonra neden sevinmedin?" sorusu karşısında milli futbolcu, şunları dedi:

“Bunu geçen sene ben aslında cevapladım da bu sene cevaplaması biraz daha zor açıkçası. Çünkü oyuna girdiğimde gole yönelik bir plan yapamamıştım. Yapmamıştım açıkçası zaten. Daha çok defansif bir rol almıştım aslında. Orada Mauro'yu görünce tabii Mauro'nun da kalitesini bilerek dedim bir şansımı deneyeyim. Ben önde de kimseyi görmedim. Öne koştum. O yüzden ben de aslında beklenmedik bir anda golü atmış oldum. Sonra öyle bir anda işte geçen senenin gol sevinci geldi. Yani öyle. Olduğu gibi çok da düşünmeden aslında içimden geleni yaptım. Çok net de savunma oyuncusu olarak hareket etmiyorum. Hoca da bunu bazı röportajlarda tabii dile getiriyor. Hatta bir şakasını yapmıştık. Galatasaray kariyeri bitmeden önce bir forvet performansını da göstermek isterim. Ama tabii bunlar hepsi şaka çerçevesinin içinde. O yüzden mutlu oldum. Hem şampiyonluğu garantileyen gol oldu. Hem de benim adıma da uzun sezonda en azından güzel bir anı oldu.”

"KÖTÜ SÜREÇLERDEN HEP DAHA GÜÇLÜ ÇIKTIK"

Galatasaray'ın kaptanlarından Ayhan, "Okan Buruk bu sezon sence en doğru neyi yaptı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Dönüş noktaları oldu. İşte hem iyi anlamda hem kötü anlamda. İyi gitmeyen süreçleri bence gayet iyi ve başarılı yönettik. Hocamın da tabiiki yardımıyla birlikte. Zaten bunu ondan önceki sezonlardan da biliyorduk. Hep bahsediyorduk. Özellikle oyuncular bahsediyordu. Yani kötü süreçlerden hep daha güçlü çıktık. Hep üstüne koyarak çıktık.”

"BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUĞU DA İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"

"Galatasaray’a geldiğinden beri senin için süreç istediğin gibi ilerliyor mu?" sorusunu Kaan Ayhan, şu şekilde cevapladı:

“Dördüncü şampiyonlukla birlikte en azından ortalamanın üstünde üstündeyiz diyebilirim. Tabii ki şampiyonluklar bekleniyor. Oyuncular da bunun farkında. Ben de bunun farkındaydım geldiğimde. Ben geldiğimde daha kötü bir sezondan çıkmıştı bu takım. Yani camia olarak biraz zor bir dönemden çıkmıştık. O yüzden tabii ki şampiyonluk garanti diye bir şey yoktu. Takımı ama şampiyonluğa göre kurmuştuk. Dört sene Türkiye'de şimdiye kadar bir defa olan bir şey hem de yani bunun üstüne koymayı da hedefliyoruz açıkçası. Ben bazen şakasına zaten diyorum bizim asıl ana hedefimiz beş sene üst üste. Onun için önce bir dördü almalıydık. Onu başardık. O yüzden şimdi bundan sonra inşallah tabii ki bazı değişiklikler olacaktır takımda ama bu takımda beşi de inşallah başaracağız.”

"EN RAHAT ORTA SAHADAYIM"

Kaan Ayhan kendini en rahat hissettiği mevkiyi açıkladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada oynamayı daha çok sevdiğini belirtti ve şu sözleri sarf etti:

“Milli takım kariyerim neredeyse 10-11 sene oluyor başlayalı orada bile hep farklı pozisyonlarda yer alıyorum. Onu da Galatasaray kariyerimde sürdürüyorum. Ben bir kalite olarak görüyorum. Yani bu özelliklere kimler sahip diye bir baktığımızda aslında bence çok da o kadar isim yok. O yüzden dediğim gibi ben bunu kalite olarak görmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bazen zor oluyor ama yani her oyuncunun yapamayacağı bir iş. O yüzden o konuda da gayet mutluyum aslında. Altyapıda oynadığım pozisyon daha çoğunlukla orta saha. Orta sahada zaten 2-3 maç üst üste oynasam daha performansını da arttıracak bir pozisyonum olur. Hocam biliyor ben de ona göre ayak uydurmaya çalışıyorum.”

"ŞU AN ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

"Sakatlık durumun şu an nasıl, bir operasyon geçirdin mi?" sorusunu Kaan, şöyle yanıtladı:

“O zamanlar işte ameliyat konusu vardı. Onu Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı yapmayacağıma dair bir karar almıştım. O zamanlar da belliydi zaten. Doktorlar da onu bana söylemişti. 'Ya hemen halledelim 2-3 hafta içinde ameliyatını ol sonra da 2-3 ay sonra sahalara dön' diye bir fikir oluşmuştu. Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı o zaman yani uygun görmedim o süreçte. Şu an çok şükür yani sağlığım gayet yerinde. Hatta şimdi Dünya Kupası için hazırlıklar başladı. Zor bir dönemden çıktım ama inşallah daha da iyi bir hale geliriz.”

"İNŞALLAH DAHA DA BAŞARILI DANSLARA İMZA ATARIZ"

"Dünya Kupası’nda alınacak galibiyetlerden sonra tekrar Kaan Ayhan dansını görür müyüz?" sorusuna Kaan, şu cevabı verdi:

“Yeter ki başarılı olalım da bu sözü de buradan çok yani çok basit bir şekilde verebilirim. Ben o zamanlar çok anlamamıştım böyle hatta soruyordum işte aile ortamında arkadaş ortamında. Herkes yapıyor ama ben yapınca niye hoşlarına gidiyor. Dışarıdan da daha sert görünen bir tipmişim öyle diyorlar. Ben de tabii ki galibiyetlerin mutluluğunu yaşıyorum. Takım içinde bazı rollerimiz var. Ona da ayak uydurmaya çalışıyoruz. O yüzden her dansta olmayabilirim ama tabii ki milli takımla inşallah yine aynı şekilde veyahut da daha da başarılı bir turnuva geçirip daha da başarılı danslara imza atarız.”

"DÜNYA KUPASI'NDA GRUPTA BİRİNCİ ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

A Milli Takımımızın Dünya Kupası grubunu değerlendiren Kaan Ayhan, şu açıklamayı yaptı:

“Tabii daha zor gruplar var Dünya Kupası'nda. Yani o konuda şanslı demeyeyim de ama daha şanssız olabilirdik en azından. Net favori biziz veyahut da işte iki takım kesin geçer diyecek durumda değiliz. Dünya Kupası'nın tabii hazırlık süreci de var. Kadro ve isimler de değişebilir. Dünya Kupası'nda grupta birinci çıkabileceğimize inanıyorum. İnşallah bunu başarıp daha sonra da final maçlarında aynı Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz gibi aynı başarıyla geçiririz.”

"TERCİHİM DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK"

"Dünya Kupası'nı kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusu karşısında Kaan, şunları dedi:

“Dünya Kupası'nı kazanmak. Daha anlamlı bir de yani daha çok insanı mutlu ediyorsun. Hem de ülkemizi mutlu etmiş oluyoruz. Tabii ki Galatasaray taraftarını da her zaman mutlu etmek istiyoruz ama Dünya Kupası çok ayrı bir şey olur.”

"ALMANYA TARAFINDAN ÇOK TEPKİ GÖRMEDİM"

"Yurt dışında yaşayıp milli takım tercihi yapmak seni zorladı mı?" sorusu karşısında Kaan Ayhan, şöyle konuştu:

“Aslında Almanya tarafından çok tepki görmedim. Tabii ki o zamanlar Alman milli takımın hocalarıyla görüşmüştük. Onların da bazı görüşmek istediği konular vardı tabii ama ben Ümit Milli'de zaten Türkiye'ye gelmiştim. Burada oynamaya başlamıştım. Hatta bilerek o zamanlar genç yaşta karar vereyim diye bir şey yapmıştım, bir çaba göstermiştim. Çünkü daha sonrasında biraz daha zor bir karar olabileceğini düşünüyordum. O yüzden ben Ümit Milli'de veyahut da Ümit Milli'ye geldiğim andan beri aslında yani bu adımı attığımdan çok memnundum. Çok da mutluydum. Gayet başarılı bir milli takım kariyeri de geçirdik.”

"GERİYE BAKTIĞIMDA ÇOK PİŞMAN OLDUĞUM HAREKETLER OLMADI"

"Bugün geçmişe dönebilsen, 18 yaşındaki Kaan Ayhan’a ne söylerdin?" sorusuna başarılı futbolcu, şu yanıtı verdi:

“Tadını çıkar. Hep sol şeritte gitme. Bu takımda da kardeşlerim var. Onlarla da açıkçası bazen böyle konular oluyor. Futbolcuyuz yani en yüksek hızla tabii bu kariyerimizde en zirveye çıkmaya çalışıyoruz. Geriyi düşündüğümde yani keşke bazı anıları bazı maçları bazı galibiyetleri daha çok kutlasaydım. Böyle yerime oturup tadını çıkarsaydım. Çünkü sürekli hedeften hedefe gidiyorum. Aslında tadını çıkaracak anıları biraz az çıkardık diyebilirim. Yani çok şükür bunları yaşadık. Geriye baktığımda da yani çok böyle pişman olduğum hareketler olmadı. O yüzden gayet memnunum. Zaten kardeşim de şu an öyle bir süreçten geçiyor. Schalke ile şampiyon oldular Bundesliga 2'de. Aslında aynısını ona dedim. Tabii ki önümüzdeki sezon da önemli. Tabii bunun üstüne koymak da önemli. En azından bir iki hafta bunun tadını çıkar. Sonra yine yeni hedeflere odaklanırız.”

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ÇOK ETKİLEYİCİ"

"Maç sırasında tribünlerden duyup unutamadığın bir anın var mı?" sorusunu Kaan, şu şekilde cevaplandırdı:

“Buradaki Şampiyonlar Ligi maçları açıkçası çok etkileyici. Hiçbir zaman unutmayacağım bir duygu veya bir atmosfer. Onun haricinde Türkiye ile Avusturya maçı aklıma geliyor. Hem işte Almanya'da olması hem o kadar Türkiye taraftarının olması bir ortamda. Bir de o skorla birlikte tabii çok özel anlar oldu.”

ICARDI VE OSIMHEN YANITI

"Süper Lig’de seni en çok zorlayan oyuncu kimdi?" sorusunu yanıtlayan Kaan, şu sözleri sarf etti:

“Ben idmanda diyeyim o zaman. Bir orta yolunu bulalım. İlk senelerimde Mauro Icardi rakibim oluyordu. Daha sonrasında Victor Osimhen. Önemli isimlerle aslında antrenmanda oynadım. O yüzden kesin birilerini unuturum ama dediğim gibi Mauro, Victor direkt bunlarla karşılaştığım için aslında onları saymak istedim.”

"KENAN KARAMAN'LA FUTBOL OKULU KURDUK"

"Kariyer planlamanda teknik direktörlük var mı?" sorusunu Kaan şu şekilde yanıtladı:

“Kesinlikle var. Takım arkadaşlarımın çoğu bana gelip 'Senin futbol kariyerinden sonra hocalık kariyerin zaten garanti' diyor. Teknik ekiple konuştuğumda zaten onlar da o gözle bakıyor biraz. Benim için daha erken. Şu anda dediğim gibi Kenan Karaman'la birlikte zaten Almanya'da futbol okulu kurduk. Orada zaten ilk adımlarımızı atıyoruz bu konuyla ilgili. Yani o ilgim var. O merakım da var. Şu anda hazır değilim diye düşünüyorum. İnşallah bir gün hazır olup başarılı bir hoca kariyeri geçiririz.”

"OKAN BURUK VE FATİH TERİM'İN YERİ HER ZAMAN AYRI"

"Çalıştığın teknik direktörler arasında seni taktiksel olarak en zorlayan kimdi?" sorusuna Kaan Ayhan, şu cevabı verdi:

“Okan Hoca, Fatih Hoca. Şimdi bunları zaten saydık. Bunların yeri de her zaman ayrı. Kameralar daha açılmadan önce Norbert Elgert'i de konuşmuştuk. Yani bunlar çok önemli isimler. Kariyerlerinden dolayı değil ama bana olan etkisi de çok yüksek olan isimler. De Zerbi de bu listeye girer çok rahatlıkla. Şu an dünya basınında da biraz o etiketi zaten sahiplendi. Yani bambaşka bir futbol bilgisi, bir futbola bakış açısı var. De Zerbi'yi de bu listeye ekledim.”

"KULÜP DAHA ÇOK İKNA EDİYOR"

"Transfer olmadan önce Galatasaray hakkında fikir alan arkadaşların oldu mu?" sorusunu Kaan, şöyle yanıtladı:

“Direkt olmadı ama tatilde karşılaştığımız oldu. Aralarında olmayan transferler de oldu. O yüzden isim vermen doğru olmaz. Kulüp daha çok ikna ediyor. Oyuncular sadece son noktayı belirliyor. O yüzden arayan olursa seve seve ama daha nadir bir şey.”