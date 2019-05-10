Kaan Tangöze: Seçkin çocuklarımı dövüyor

Seçkin Piriler, 3 yıl önce boşandığı çocuklarının babası Kaan Tangöze’den, iki gün önce dayak yediğini iddia etmişti. Karakola gidip Tangöze'den şikayetçi olan Piriler, darp raporu almıştı.

"ÇOCUKLAR ŞİDDET GÖRÜYOR"

Kaan Tangöze’nin avukatı, dün şu açıklamayı yaptı: “Tüm suçlamalar; asılsız, abesle iştigal ve iftiradır. Olay günü eski eşinin, çocuklarına yönelik şiddetine engel olmaya çalışırken aldığı darbeler, hastane ve savcılık raporları ile kanıtlanmıştır. Büyük oğlu da aynı akşam iki kez annesinden şiddet görmüştür ve Aile Bakanlığı'na ihbar edilmiştir.”

SEÇKİN PİRİLER DE AÇIKLAMA YAPTI

Seçkin Piriler ise Instgram’da şunları yazdı: “Kadınsanız gördüğünüz şiddetin daha büyüğünü, bunu ispatlamak için görüyorsunuz. Kadınsanız; anneliğinizden vuruluyorsunuz. Çocuklarınızdan ayırmakla tehdit ediliyorsunuz.”