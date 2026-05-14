Kaan Tangöze'nin kızı Kristal İlayda, babasına benzetildi
Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, kızı Kristal İlayda ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Babasına benzeyen Kristal yorum yağmuruna tutuldu.
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'a aşık olunca 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den 2016 yılında boşanmıştı.
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ural'ın nikah masasına oturduğunda 5 aylık hamile olduğu biliniyordu.
KRİSTAL BABASINA BENZETİLDİ
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın küçük kızları Kristal İlayda, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Annesi Kıvılcım Ural ile bir konserde görüntülenen Kristal İlayda'yı görenler; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yaptı.
