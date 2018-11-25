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Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar şöleni

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz köyü yakınlarında bulunan ve köyle aynı isme sahip şelalenin çevresindeki ağaçlar, sonbaharda doyumsuz görüntülere sahne oldu.

AA | 25.11.2018 - 10:30..
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Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar şöleni

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda sararan yaprakların arasında farklı bir güzellik sunuyor. Kabaceviz köyü yakınlarında, köyle aynı adı taşıyan, üç ayrı kademeden oluşan şelale, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunuyor.

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar şöleni

GÖRSEL ŞÖLEN

Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu bir yolculuğu göze almak gerekiyor. Şelalenin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda ise görsel bir şölenle karşılaşıyor.

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar şöleni İZLE

ŞELALEDE SULAR 60 METREDEN DÖKÜLÜYOR

Türkiye'nin en büyük şelaleleri arasında bulunan Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelalede yaklaşık 60 metreden dökülen sular, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar şöleni

'ADETA SAKLI CENNET'

Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü ise sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerinde "saklı cennet" hissi uyandırıyor. Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkan da sunan Kabaceviz Şelaleleri'ne doğaseverler oldukça ilgi gösteriyor.

FOTOĞRAFLAMAK DAHA ZEVKLİ

Uzun yıllar öğretmenlik yapıp emekli olduktan sonra doğa fotoğrafçılığına merak duyan Behçet Atabek de "doğa harikası" şelaleleri fotoğraflamak için bölgeyi ziyaret etti. Atabek, Kabaceviz ve benzer şelalelerde sonbahar döneminde çekim yaptığını anlattı.

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar şöleni

"DAHA MÜKEMMEL OLUYOR"

Şelalelerin görsel şölen sunduğunu dile getiren Atabek, "Fotoğraf meraklılarını buraya bekliyoruz. Fotoğraf sanatçısı olarak sonbaharı bekleriz ancak böyle bir mekanı fotoğraflamak daha bir zevk veriyor. Eylül, ekim, kasım aylarında yaprakların sararmasını şelale ile renklendirmek, daha da mükemmel oluyor." ifadesini kullandı. Mobilyacılık yapan, hobi olarak doğa fotoğrafları çeken Osman Bayrak ise herkese Kabaceviz Şelaleleri'ni görmeyi tavsiye etti.

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