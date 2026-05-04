Haberler 3. Sayfa

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

DHA DHA

İstanbullu güne yine çileyle başladı. 

İstanbul'daki ulaşım sorunu gün geçtikçe artıyor. 

Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerde de aksamaya neden oldu. 

AÇIKLAMA YAPILDI

Metro İstanbul'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin seferleri normale döndürmek için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)