Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

İstanbullu güne yine çileyle başladı.

İstanbul'daki ulaşım sorunu gün geçtikçe artıyor.

Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerde de aksamaya neden oldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Metro İstanbul'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin seferleri normale döndürmek için çalışmaları sürüyor.