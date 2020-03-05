Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

Dünya gündeminin ilk sırasını alan koronavirüsün etkileri sürüyor...
Çin'den sonra, Asya ve Avrupa'da etkili olan virüs için ülkeler aldıkları önlemleri artırıyor.
Virüsten etkilenen ülkeler önlemlerini artırırken, salgından en çok etkilenen İran'da cuma namazları iptal edilmiş, İtalya'da da okullar tatil edilmişti.
Koronavirüs sebebiyle Kabe boş kaldı VİDEO
KABE'YE GİRİŞLER KAPATILDI
Suudi Arabistan'da da dün umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından, Kabe ibadete kapatıldı.
TEMİZLİK VE İLAÇLAMADAN SONRA AÇILACAK
Kabe'nin, yetkililerin detaylı temizlik ve ilaçlama faaliyeti sonrasında tekrar ziyarete açılacağı bildirildi.