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Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle dün umre ziyaretlerini askıya almasının ardından, bugün de Kabe'ye girişleri kapattı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 16:47..
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Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

Dünya gündeminin ilk sırasını alan koronavirüsün etkileri sürüyor...

Çin'den sonra, Asya ve Avrupa'da etkili olan virüs için ülkeler aldıkları önlemleri artırıyor.

Virüsten etkilenen ülkeler önlemlerini artırırken, salgından en çok etkilenen İran'da cuma namazları iptal edilmiş, İtalya'da da okullar tatil edilmişti.

Koronavirüs sebebiyle Kabe boş kaldı VİDEO

KABE'YE GİRİŞLER KAPATILDI

Suudi Arabistan'da da dün umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından, Kabe ibadete kapatıldı.

Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

TEMİZLİK VE İLAÇLAMADAN SONRA AÇILACAK

Kabe'nin, yetkililerin detaylı temizlik ve ilaçlama faaliyeti sonrasında tekrar ziyarete açılacağı bildirildi.

Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

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