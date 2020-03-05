Kabe korona nedeniyle boşaltıldı

1 Lübnan'da 20 bankanın varlıklarını dondurma kararı Lübnan'da yurt dışına döviz kaçırma girişimlerine karşı bir dizi tedbir alındı.

2 Erzurum'da yerli otomobilin kardan heykeli yapıldı Erzurum'da açılan "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nda sergilenen kar ve buzdan heykeller ilgi görüyor.

3 13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler Üsküdar'da arkadaşının sayısal loto kuponunu fark ettirmeden alarak 13 milyon lira ikramiyeyi çektiği iddia edilen kadın ile ona yardım eden patronunun yargılanmasına başlandı.

4 İtalya, bütçede esneklik için AB'ye başvuracak Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalyan hükümeti, virüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için AB'nin kapısını çalacak.

5 İran, kağıt para kullanmaktan kaçınıyor Çin'in dışında birçok ülke ile birlikte İran'da da görülen koronavirüs nedeniyle, İran Sağlık Bakanı Nemeki, tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.

6 Google, Huawei ile iş yapmak için ABD'den izin almaya çalışıyor Google, Huawei ile yeniden iş yapmak ve Google uygulamalarını Huawei telefonlarına getirebilmek için ABD hükümetinden lisans almak istiyor.