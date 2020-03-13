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Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı

Koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'de Cuma namazı için tedbir alındı.

İHA | 13.03.2020 - 14:59..
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Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62’ye yükselirken, yetkililer gerekli önlemler almaya devam ediyor.

Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı

CUMA NAMAZI TAVAF ALANI DIŞINDA KILINDI

Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapılmasının ardından Cuma namazı tavaf alanından dışında kılındı.

Yetkililer tarafından alınan kararlara göre, Kabe'de bazı alanlarda sterilizasyon çalışmaları yürütülmesinin ardından virüsün yayılmaması adına namaz kılanların bazı alanlara girmesine izin verilmiyor.

Yetkililer, Cuma namazı için Kabe’ye gelenlerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulunurken, bütün hijyen kurallarına uyulması istendi.

Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı

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