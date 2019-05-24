Kabil’de camide patlama: 1 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de cuma namazı sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Can Ataklı, Galatasaray'ın kupa töreninin Cübbeli Ahmet'in damadının şirketine verildiğini yazdı. Konu hakkında konuşan Başkan Mustafa Cengiz ise, "Ben kulübe giren paraya bakarım" dedi.

Rusya Merkez Bankası, uluslararası ödemelerde kullanmak üzere, "altına dayalı" bir kripto para çıkarmayı inceleyecek.

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Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında tutuklandı.