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Kabil’de camide patlama: 1 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de cuma namazı sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

İHA | 24.05.2019 - 13:21..
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Başkent Kabil’in 9. bölgesinde bir camiye yerleştirilen bomba patladı. Olayda imam hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

BOMBA MİNBERE YERLEŞTİRİLDİ İMAM ÖLDÜ

Bombanın minbere yerleştirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, imam Maulvi Paihan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

16 YARALI

Öte yandan Pakistan’da da benzer bir patlama meydana geldi. Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde cuma namazı sırasında Rahmania Camii’nde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

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