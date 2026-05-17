Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konu başlıkları olacak

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 18 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının en önemli gündemlerinden biri Terörsüz Türkiye başlığı olacak.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun raporu doğrultusunda atılacak yasal adımlarla ilgili izlenecek süreç değerlendirilecek.

Kulislerden edinilen bilgiye göre yasal adımlar için terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığının güvenlik güçleri tarafından tespiti bekleniyor.

Buna yönelik 10 gün içerisinde güvenlik güçlerinin raporunun gelmesi bekleniyor.

ABD - İRAN GERİLİMİ MASADA OLACAK

Öte yandan toplantıda, dış politikadaki gelişmelerde detaylıca ele alınacak.

ABD ve İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da Kabine tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinin yansımaları da bölgesel gelişmeler bağlamında Kabine gündemindeki başlıklar arasında yer alacak.

EKONOMİDEKİ GÜNCEL VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine Kabinede görüşülecek.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta açıklanan nisan ayı enflasyon verileri sonrasında genel tablo da bir sunum eşliğinde Kabine'de değerlendirilecek.