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Kabinede revizyon gündemde

Tarım Bakanlığı'nda birçok ismin görevden alınması ve yerine kimsenin atanmaması, revizyon olasılığını güçlendirdi.

AA & Ensonhaber | 26.07.2019 - 11:23..
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Kabinede revizyon gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda birçok ismin görevine son verildi.

İSİM İSİM GÖREVDEN ALINANLAR

Gıda, Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati Tulgar, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'nin 2 ve 4. maddeleri gereğince görevinden alındı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Gözükara, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı.

KABİNEDE REVİZYON

Bu isimlerin görevden alınması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi yaşanacağı iddialarının ciddiyetini ortaya koydu.

Öyle ki; görevden alınan isimlerin yerine yeni isimler atanmadı.

Yeni atamalar için; yeni bakanın beklendiği ifade edilliyor.

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Kabinede revizyon gündemde

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