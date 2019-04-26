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Kablo hırsızları daha fazla kaçamadı

Niğde-Adana otoyolunda tünellerdeki trafolardan kablo çalan 6 kişi tutuklandı.

AA | 26.04.2019 - 12:51..
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Niğde'nin Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu 3'üncü ve 4'üncü tünellerdeki trafolardan iki aracın durarak bakır kablo çaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ARAÇLARDA KABLO ÇIKTI

Tespit edilen aracın birini Eminlik gişelerinde durduran ekipler, araçtaki Mehmet B, Hamza K, Kemal B. ve İbrahim K'yi gözaltına aldı, araçta yapılan aramalarda bakır kablo ele geçirildi.

Kablo hırsızları daha fazla kaçamadı

KAÇAN ZANLILAR YAKAYI ELE VERDİ

Kaçan diğer araçtaki Emrah O. ve Selahattin O. da Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Ulukışla Adliyesine sevk edilen 6 zanlı, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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