Kaçak 20 ton dezenfektan üreten şüpheliler serbest kaldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan 20 ton dezenfektan ele geçirildi.

HEPSİ SERBEST KALDI

Kaçak dezenfektanlara el konulurken, imalathanede bulunan İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.