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Kaçak sülük avcılarına 221 bin lira ceza

Konya’da kaçak sülük avlarken yakalanan üç kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

İHA | 07.03.2020 - 08:41..
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Konya’nın Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyşehir Gölü kıyısındaki Üstünler Mahallesi Sazlık mevkisinde sazlık alan içinde ticari amaçlı yasadışı sülük avlayan F.B. (32), C.K. (34) ve İ.K.’yi (37) avladığı 3 plastik bidon içerisinde bulunan sülüklerle birlikte yakaladı.

Yakalanan sülüklere Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak doğaya bırakıldı.

Kaçak sülük avcılarına 221 bin lira ceza

221 BİN LİRA PARA CEZASI

Şüpheli şahıslara kişi başı 73 bin 747 liradan toplamda 221 bin 241 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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