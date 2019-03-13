Kaçakçılar düzensiz göçmenleri yarı yolda bıraktı

Yasa dışı yollarla insan kaçakçılığı yapan organizatörler, İstanbul'da sınıra kadar bırakma karşılığı anlaştıkları düzensiz göçmenleri Edirne'ye getirerek, kent girişinde bıraktı.

İSTANBUL'A GETİRİLİYORLARDI

İstanbul'a getirilmeleri için anlaşılan ve yarı yolda bırakıldıklarını anlayan düzensiz göçmenler, sağanak nedeniyle çamur olan tarlalardan sınıra yürürken polis tarafından fark edildi.

SAĞANAĞIN ALTINDA ÇARESİZCE BULUNDULAR

Aralarında 8'i kadın, 1'i çocuk 16 Somali uyruklu düzensiz göçmen, Kırklareli - Edirne karayolunun 1. kilometresinde yakaladı.

Üzerinde tanıtıcı kimlik ve pasaport olmayan Somali uyruklu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.