Kadıköy rıhtımda cami için son adımlar: Ön proje onaylandı

Kadıköy rıhtımda inşa edilmesi planlanan caminin ön projesi, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda onaylandı.

Cami projesi için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

7 BİN KİŞİLİK CAMİ

Caminin yaklaşık 7 bin kişiyi alabilecek kapasitede olması planlanıyor.

Proje kapsamında şadırvan, kültür merkezi ve 250 araçlık bir otopark da bulunuyor. İnşaatın temelinin atılmasından itibaren 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Caminin inşası için geçen ay Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Müftülüğü ve Kadıköy Rıhtım Camii Derneği arasında resmi protokol imzalandı.

Kadıköy'e cami için geri sayım başladı

CHP, Kadıköy'de yapılması planlanan camiye karşı protesto organize etti

VALİLİK OTOPARKI KAPATTI

Mart ayında İstanbul Valiliği, cami yapılması planlanan alandaki otoparkı kullanıma kapatmıştı.

Kadıköy'e cami için geri sayım başladı

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı Nazım İmar Planı'nda fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'ne başvurdu.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, hazırlanan projeyi 9 Kasım 2017 tarihinde onayladı.

Ancak Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, bu karara karşı dava açtı.

İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak 2024'te projeyi iptal etti.

İstinaf aşamasında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi ise Aralık 2025'te verdiği kararla projenin iptali kararını bozarak davanın iptaline hükmetti.