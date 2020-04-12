Kadıköy'de durakta otobüs beklediler

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

D-100 Karayolu'nda da trafik yok denecek kadar azaldı. Yasaktan muaf olanlar ise işlerine gitmek için yola koyuldu.

DAKİKALARCA ARAÇ BEKLEDİLER

Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkisindeki durakta aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu birkaç kişi, dakikalarca vasıta beklemek zorunda kaldı.

"SIKINTI VAR"

Durakta bekleyenlerden biri, “Yarım saat oldu. 07.00’de evden çıktım. İş yerine gidiyorum. İş yerim Maltepe’de. Metrobüsleri kapatmaları kötü oldu. Arabalar da bir tane geliyor. Ondan sonra 08.00'den sonra yok biliyorsunuz. Sıkıntı var biraz.” dedi.