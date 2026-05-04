Kadıköy’de makas terörüne geçit yok: Sürücüye 90 bin TL ceza
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde trafikte tehlikeli şekilde “makas atan” sürücüye 90 bin TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulup, aracı 30 gün trafikten menedildi.
İstanbul’da trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Kadıköy sahil yolunda tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen bir sürücü, polis ekiplerinin takibinden kaçamadı.
TEHLİKELİ SÜRÜŞ DENETİME TAKILDI
Kadıköy sahil yolunda trafikte “makas atarak” ilerleyen araç, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan takip sonucu sürücü durdurularak incelemeye alındı.
90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Denetimlerde sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 90 bin TL idari para cezası uygulandı.
EHLİYET VE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Cezanın yanı sıra sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi. Yetkililer, bu tür ihlallerin ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekti.
Emniyet birimleri, özellikle şehir içi ana arterlerde tehlikeli sürüşlere karşı denetimlerin artırıldığını belirtti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.