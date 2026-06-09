Kadim Çin bitkisi, kelliğin çaresi olabilir

Kelliğin çaresi bulundu.

Kelliğin çaresi, yapılan çalışmalar sonucu bir Çin bitkisi sayesinde bulundu.

Independent'in haberine göre, Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu kökü, saç dökülmesini yavaşlatıyor.

Bu kapsamda da bilim insanları, boğumluca otu kökünün erkek tipi kellik tedavisinde etkili olabileceğini açıkladı.

KAN DOLAŞIMINI ARTIRIYOR

Erkek tipi kellik olarak bilinen androgenetik alopesi, saç foliküllerinin zamanla küçülmesine neden olarak saçların incelmesine ve büyümenin yavaşlamasına yol açıyor.

Araştırmacılar, Çince "He Shou Wu" adıyla bilinen Boğumluca otunun kurutulmuş kökünün saç büyümesini destekleyen birden fazla biyolojik mekanizmayı etkileyebildiğini belirledi.

Çalışmaya göre bitki, saç dökülmesinde önemli rol oynayan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkilerini azaltarak saç foliküllerini koruyabiliyor.

Ayrıca folikül hücrelerinin erken ölümünü engelleyebileceği ve kafa derisindeki kan dolaşımını artırabileceği değerlendiriliyor.

Bilim insanları, bitkinin hücre büyümesi, doku onarımı ve hücreler arası iletişimde görev alan biyolojik sinyalleri de aktive ettiğini, bunun da saç foliküllerinin yeniden büyüme evresine geçme ihtimalini artırabileceğini ifade etti.

SAÇ BİYOLOJİSİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Araştırmanın yazarlarından Han Bixian, tarihsel kaynaklarda tarif edilen etkilerin modern saç biyolojisiyle dikkat çekici biçimde örtüştüğünü belirterek, "Modern çalışmalar bunun folklor değil, farmakoloji olduğunu doğruluyor" dedi.

Çalışmada laboratuvar araştırmaları, klinik raporlar ve tarihi bitkisel kayıtlar birlikte incelendi.

Bulgular, Boğumluca otunun yalnızca mevcut saçları korumakla kalmayıp saç yenilenmesini destekleyen koşullar da oluşturabileceğine işaret ediyor.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİNDEN ÇEKİNENLER İÇİN ALTERNATİF

Araştırmacılar, doğru şekilde işlendiğinde bitkinin olumlu bir güvenlik profili sergilediğini ve mevcut ilaçların yan etkilerinden çekinen kişiler için alternatif bir seçenek sunabileceğini belirtiyor.

Ancak uzmanlar, kesin sonuçlar için daha kapsamlı klinik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.