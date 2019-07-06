Kadın akrobasi pilotu şehitler için uçtu

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın ilk gösterisini "Sivrihisar Hava Yarışları" etkinlikleri kapsamında, hava şehitleri anısına gerçekleştirdi.
Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde gerçekleşen yarışta, kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla nefesleri kesti.
"UÇMAK BENİM İÇİN BİR ONUR, HAVA ŞEHİTLERİNE ADIYORUM"
Gösterinin ardından hayranlarına imza veren Semin Öztürk Şener, 23 Nisan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelediği gösterisini bu etkinlik kapsamında yaptığını söyledi.
Yılın ilk gösterisinde izleyicisiyle buluşmaktan heyecan duyduğunu belirten akrobasi pilotu Şener, "Seyirci karşısında uçmak benim için büyük bir onur. Sezonun ilk uçuşunu hava şehitlerine adıyorum." dedi.