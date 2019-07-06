Bu çocuklar kız mı, erkek mi bilinmiyor

1 Göksel mayolu poz verdi 47 yaşındaki şarkıcı Göksel, yaz sezonunu açarak mayolu fotoğraf paylaştı.

2 Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir şahıs evinin balkonda saksıda yetiştirdiği Hint keneviri ve musluk bataryasında sakladığı esrar ile yakalandı.

3 İngiltere'ye kaçan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiası Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın İngiltere'ye kaçma nedeni tartışılırken, Prenses'in İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi.

4 Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Rus turist, Türk erkeklerinin Instagram'dan gönderdiği mesajlar nedeniyle isyan noktasına geldi.

5 Diyarbakır'da çocuklarının cinsiyeti olmayan aile perişan 5 çocuğu olan ailenin en büyük ve en küçük çocuklarının cinsiyeti henüz belli olmadı. Aile yardım bekliyor.

6 Kadın akrobasi pilotu şehitler için uçtu Semin Öztürk Şener, bu sene ilk kez gösteri yaptı. Başarılı akrobasi pilotunun 15 dakikalık gösterisi, seyircilerden alkış aldı.