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Kadın ambulans şoförünü görenler şaşırıyor

4 yıldır ambulansta görev yapan 26 yaşındaki kadın, özellikle sürücülerin yol verme konusunda sıkıntı yarattığını dile getirdi.

AA | 26.05.2019 - 13:20..
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Aksaray'da 112 Acil ambulansını kullanan 26 yaşındaki şoför Seray Ünlü, ekipteki iki kadın acil tıp teknisyeniyle zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Ambulans şoförlüğünü yaklaşık 4 yıldır yapan Ünlü, bu işi tercih etmesinin nedenini ve görev başında yaşadıklarını anlattı.

Kadın ambulans şoförünü görenler şaşırıyor

HASTA TAŞIMADA ZORLANMIYOR

Hatay'da 3 yıl, Tekirdağ'da 7 ay ve Aksaray'da 3 aydır ambulans kullandığını dile getiren Ünlü, "Bu mesleği yaparken çok zorlanmıyorum. En çok sorular hasta taşıma konusunda geliyor ama bu konuda da zorlanmıyorum. Daha güzel taşıma tekniklerini bildiğimiz için rahatlıkla taşıyabiliyoruz." dedi.

Kadın ambulans şoförünü görenler şaşırıyor

"SÜRÜCÜLER YOL VERSİN"

Ünlü, trafikte bazı sıkıntılar yaşadığını, sol şeridin genellikle dolu olduğunu belirterek, "Sürücüler kamu spotunda olduğu gibi yaşama, yani bize daha fazla yol verip saygılı olursa çok seviniriz. Çünkü biz hayat kurtarıyoruz. Acil vakalara çıkıyoruz. Şoförlüğümden beri yaşadığım kötü bir anım yok. Genelde tepkiler olumlu. Teşekkür ve çiçek aldığımız insanlar oldu. Kötü tepki aldığımız sürücüler de oldu, bunlar genelde erkek sürücülerdi. Onları da hoş görüyoruz, hoşgörülü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kadın ambulans şoförünü görenler şaşırıyor

"İLK ÖNCE 'AĞABEY' SONRA 'ABLA' DİYORLAR"

Aksaray'da yoğun olarak görev yaptıklarını anlatan Ünlü, "Bazı mahallelerde adres sormak için ambulansa gelenler, camı ilk açtığımızda 'ağabey' diye sesleniyorlar ama insanlar yavaş yavaş buna alışıyor ve 'abla' demeye başlıyor. Aksaray'ın merkez ekibiyiz ve yoğun ekiplerden bir tanesiyiz. Bu yoğunlukta Ramazan ayında sıcakta çalışıyoruz. Bugün beşinci vakaya gittik. Bunlar ağır vakalardı ama başarılı olarak görevimize devam ediyoruz. Daha fazla hayat kurtarmaya devam edeceğiz." diyerek konuşmasını noktaladı.

Kadın ambulans şoförünü görenler şaşırıyor

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