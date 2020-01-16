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Kadın askerleri Kim'e konser verdi

Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi. Kadın askerlerin Kim Jong-un’a sevgilerini gösterme çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

DHA | 16.01.2020 - 19:43..
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Kuzey Kore'nin devlet kontrollü televizyon kanalı Kore Merkez Televizyonu (KCTV), Kim Jong-un’un, Kuzey Kore’de 2019 yılında yaptığı gezileri derlediği bir belgesel yayınladı.

ASKERLERİNİ ALKIŞLADI

Belgeselin bir bölümünde Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin Kim Jong-un için şarkı söylediği görüldü.

Görüntülerde, kadın askerlerin Jong-un’a sevgilerini gösterme çabaları görüldü. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı.

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi VİDEO

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