Kadın bedeni 30'dan sonra yeni kurallar koyuyor

Birçok kadın için 30’lu yaşlar yalnızca yeni bir yaş dönemi değil; bedenin ilk kez daha net sinyal vermeye başladığı süreç olarak görülüyor. Sabah yorgun uyanmak, uykusuzluğun yüze daha hızlı yansıması, stresin bedende daha uzun kalması ya da eskisi kadar kolay toparlanamamak bu dönemde daha sık hissedilmeye başlanıyor.

Bunun nedeni yalnızca yaş almak değil. Çünkü 30’lu yaşlarla birlikte kadın bedeninde hormonlardan metabolizmaya, kas yapısından kolajen üretimine kadar birçok sistem farklı çalışmaya başlıyor. Son yıllarda kadınların kolajen, magnezyum, omega-3 ya da protein desteği gibi takviyeleri daha fazla konuşmasının nedenlerinden birinin de bu değişim olduğu belirtiliyor.

KOLAJEN AZALDIKÇA YÜZ DE DEĞİŞİYOR

Uzmanların dikkat çektiği en önemli değişimlerden biri, kolajen üretimindeki düşüş oluyor. 20’li yaşların sonundan itibaren yavaşlamaya başlayan bu süreç; ciltte kuruluk, göz çevresinde çökme ve yüz hatlarında hacim kaybı gibi değişimlerle daha görünür hale gelebiliyor.

Yoğun stres, düzensiz uyku, sigara kullanımı ve yetersiz protein tüketimi bu süreci hızlandırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar yalnızca kolajen takviyelerine değil; yeterli protein alımına, C vitamini desteğine ve güneş koruyucu kullanımına da dikkat çekiyor.

KAS KAYBI METABOLİZMAYI YAVAŞLATABİLİYOR

30’lu yaşlarla birlikte kadın bedeninde en sessiz değişimlerden biri kas kütlesinde yaşanıyor. Kas oranı azaldığında metabolizma da farklı çalışmaya başlayabiliyor ve birçok kadın, “Eskisi kadar yemiyorum ama daha kolay kilo alıyorum” hissini yaşayabiliyor.

Son dönemde kadın sağlığı alanında kreatin desteğinin daha fazla konuşulmasının nedenlerinden biri de bu oluyor. Daha önce çoğunlukla sporcularla ilişkilendirilen kreatin, artık enerji üretimi ve kas korunumu açısından da değerlendiriliyor.

DEMİR EKSİKLİĞİ STRES SANILABİLİYOR

Kadınlarda özellikle yoğun regl dönemleri nedeniyle demir depoları yıllar içinde azalabiliyor. 30’lu yaşlarla birlikte ferritin düşüklüğü daha görünür hale gelirken; sürekli yorgun hissetmek, saç dökülmesi, halsizlik ya da dikkat dağınıklığı çoğu zaman yoğun hayat temposuna bağlanabiliyor.

Ancak bazı kadınlarda bu belirtilerin altında demir, B12 ve D vitamini eksiklikleri bulunabiliyor. Bu nedenle uzmanlar rastgele takviye kullanımından çok, kan değerlerinin düzenli takip edilmesini öneriyor.

STRES ARTIK YÜZDE DE İZ BIRAKABİLİYOR

30’lu yaşlardan sonra stresin vücutta bıraktığı etki de değişebiliyor. Kortizol olarak bilinen stres hormonunun uzun süre yüksek seyretmesi; uyku düzeninden cilt görünümüne kadar birçok alanı etkileyebiliyor.

Özellikle yüz bölgesindeki donuk görünüm, göz altı morlukları, ani cilt hassasiyeti ve karın çevresinde yağlanma bu dönemde daha sık fark edilmeye başlanıyor. Bu nedenle yalnızca kozmetik ürünler değil; kaliteli uyku, yeterli protein tüketimi, günlük hareket ve bağırsak sağlığı da kadın sağlığının önemli parçaları arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, 30’lu yaşların bir ‘çöküş dönemi’ gibi görülmesini doğru bulmuyor. Ancak bedenin verdiği sürekli yorgunluk, enerji düşüklüğü ve cilt değişimi gibi sinyallerin uzun süre görmezden gelinmemesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü kadın bedeni, 30’dan sonra gerçekten yeni kurallar koymaya başlayabiliyor.