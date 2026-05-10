Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu
Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u 7-0 yendi ve tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan etti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım sarı-lacivertliler oldu.
Gökhan Bozkaya yönetimindeki lider Fenerbahçe, rakibi Giresun Sanayispor'u 7-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON
Fenerbahçe, 2. sıradaki Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-0 yenilmesiyle birlikte bitime 2 hafta kala ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.
ŞAMPİYONLUK 7 GOLLE GELDİ
Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getiren golleri; 6 ve 35'de Peritan Bozdağ, 18'de Maria Alves, 26'da Andrea Staskova, 45+1'de Flourish Sabastine, 54'te İpek Kaya ve 58'de Zeynep Kerimoğlu kaydetti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Puanını 77'ye çıkaran Fenerbahçe, gelecek hafta Ünye Kadın SK ile evinde karşılaşacak.
39 puanlı Giresun Sanaiyespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.