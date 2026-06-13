Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, çeyrek finalde Brezilya ile mücadele etti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 4-4 biten karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı.

RAKİP ÇİN

A Milli Takım, yarı finalde yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

ERKEK TAKIMI SIRALAMA MAÇI OYNAYACAK

Öte yandan, çeyrek final maçında Çin'e 6-2 yenilen Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, sıralama maçları oynayacak.

Milliler, ilk karşılaşmada yarın TSİ 10.00'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.