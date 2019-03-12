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Kadın hakim ifade alırken, odasından cüzdanı çalındı

Bursa’da nöbetçi hakimin, makam odasına giren bir şahıs cüzdanını çaldı. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

İHA | 12.03.2019 - 11:30..
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klml

Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, mahkeme kaleminde ifade alırken, hemen yan tarafta bulunan makam odasına bir şahıs girdi. Hakimin çantasını karıştıran şahıs, bulduğu cüzdanı çalarak kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Odasına döndüğünde cüzdanının olmadığını fark eden Hoş, Adliye Koruma Büro Amirliği'ne durumu iletti. Olay yeri inceleme ve hırsızlık büro ekiplerinin makam odasında yaptığı incelemede, alınan parmak izlerinden bir şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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