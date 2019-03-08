Kadın hırsız cami kütüphanesinden telefon çaldı

İstanbul Güngören'de bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi'ne gelen biri kadın iki kişi, ilk önce camdan içeriyi kolaçan etti, sonrasında masanın üzerinde bulunan telefonu gözlerine kestirdi.

Cami kütüphanesinden telefon çalan hırsızlar İZLE

RAHAT TAVIRLARI 'PES' DEDİRTTİ

Gelenlerden erkek olan dışarıda gözcülük yaparken, kadın içeri girdi. İçeri giren kadın, çalışanların oyun oynadığını ve kendisine bakmadığını anlayınca gözüne kestirdiği cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTI

Cep telefonu çalınan kütüphane görevlisi Emre Dolu, ”Arkadaşımla satranç oynarken, burayı biraz boş bıraktık. Görüntü kayıtlarına baktık, kadın zaten camdan bizi izliyordu. Buranın boşaldığını fark ettiği anda telefonu alıyor ve gidiyor. Dışarıda onu bekleyen iş birlikçisi bir adam var. İkisi beraber benim telefonu alıp gidiyorlar.” dedi.