taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4609
Euro
6.12725
Altın
1294.755
Borsa
101517.31
Gram Altın
227.394

Kadın hırsız cami kütüphanesinden telefon çaldı

Güngören'deki Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi'ne gelen biri kadın iki kişi, görevlinin telefonunu çaldı. Hırsızların rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 08.03.2019 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Güngören'de bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi'ne gelen biri kadın iki kişi, ilk önce camdan içeriyi kolaçan etti, sonrasında masanın üzerinde bulunan telefonu gözlerine kestirdi.

Cami kütüphanesinden telefon çalan hırsızlar İZLE

RAHAT TAVIRLARI 'PES' DEDİRTTİ

Gelenlerden erkek olan dışarıda gözcülük yaparken, kadın içeri girdi. İçeri giren kadın, çalışanların oyun oynadığını ve kendisine bakmadığını anlayınca gözüne kestirdiği cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın hırsız cami kütüphanesinden telefon çaldı

KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTI

Cep telefonu çalınan kütüphane görevlisi Emre Dolu, ”Arkadaşımla satranç oynarken, burayı biraz boş bıraktık. Görüntü kayıtlarına baktık, kadın zaten camdan bizi izliyordu. Buranın boşaldığını fark ettiği anda telefonu alıyor ve gidiyor. Dışarıda onu bekleyen iş birlikçisi bir adam var. İkisi beraber benim telefonu alıp gidiyorlar.” dedi.

Kadın hırsız cami kütüphanesinden telefon çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

34
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

49
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

30
Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

73
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

237
Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

179
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir