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Kadın profesör kepçenin önüne yattı

Pamukkale Üniversitesi kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan BİYOM tarlasındaki altyapı çalışmalarına kadın profesör, kepçenin önüne yatarak engel olmak istedi.

DHA | 25.03.2020 - 17:38..
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü; bir süre önce kreş, botanik bahçesi, bilim müzesi, yapay zeka uygulamaları, mükemmeliyet merkezi, çocuk üniversitesi ve kütüphanesi ile öğrenci projeleri geliştirme ve destek merkezi yapılması için harekete geçti.

Ancak yapılması planlanan merkezin altyapı çalışmasının, BİYOM tarlasında olumsuzluğa neden olacağı belirtildi.

Bu nedenle tepkiler de çığ gibi büyüdü.

İKİ PROFESÖR PROJEYİ İSTEMEDİ

BİYOM Müdürü ABD'deki Cornell Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, merkez projesine karşı çıktı. İki profesör, Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında nöbet tutmaya başladı.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

KEPÇENİN ÖNÜNE YATIP, ÇALIŞMAYA ENGEL OLDU

Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, dün sabah çalışma yapmak için tarlaya gelen iş makinelerine engel oldu.

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ da tarlaya gelip, iş makinelerine çalışmaları için talimat verdi. Ancak iki profesör, çalışmalara tekrar engel olmak istedi. Bunun üzerine üniversitenin özel güvenlik görevlileri, profesörlere müdahale etti.

Yaşanan gerginliğin ardından Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, güvenlik görevlileri tarafından çalışmanın yapılacağı alandan çıkartıldı. Prof. Dr. Toprak, bir süre sonra geri gelip, kepçenin önüne yatarak, çalışmasına engel oldu.

O anlar, diğer öğretim üyeleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı İZLE

DARP RAPORU ALDILAR

Özel güvenlik görevlilerinin yeniden müdahalesi ile 2 profesör, alandan uzaklaştırılddı. Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, hastaneden darp raporu alıp, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere kendilerini darbettiklerini ileri sürdükleri özel güvenlik görevlilerinden ve Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

"BÖYLE MUAMELEYİ HAK ETMEDİK"

BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, merkezin tarlasında rektör tarafından katliam yapıldığını ileri sürerek, "Aşağılandım. Kendi yetkili alanımda, çalışmalarıma müdahale edildi. Darp raporu aldım. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu." dedi.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

"BİTKİLERİM İÇİN CANIMI VERİRİM"

Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak da uygulama alanındaki ekili ürünleri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak engel olamadıklarını ifade ederek, "Arazimize girerek ektiğimiz bitkileri iş makinesiyle söktüler. Bu bitkileri doku kültürüyle zor şartlarda ürettik." diye konuştu.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BİYOM'da hocalara karşı kesinlikle zor kullanma gibi bir olay yaşanmamıştır. Hocalarımıza bölgede çalışma yapılacağını anlattım. Ancak onlar direneceklerini söyledi. BİYOM'un atık suları dışarı akmakta ve toplum sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Bölgedeki diğer projeler için atık tahliye borusu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde kanal açtık. Boruyu döşeyip, kapatacağız.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı


"TOHUM PROJESİ AKSAMAYACAK"

Daha sonra üzerine istediklerini ekip dikebilirler. Görüntülerdeki ağaçları kepçe söktü, onları da saksıya aldık. Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum yaşanmamıştır." dedi.

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

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