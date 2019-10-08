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Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Mardin'de kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü.

DHA | 08.10.2019 - 09:43..
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Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kaçak elektrikle mücadele için yapılan panolardan biri, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 8 Mart Mahallesi'ne takıldı.

Ancak mahalledeki kadınlar, çocuklarını da işin içine katarak o panoyu yerinden söktü.

Bu zamana kadar elektrik faturası ödemeyen mahalle sakinlerinin panoyu söktüğü anlar, kameralara yansıdı.

Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü ViDEO

17 MİLYONA YAKIN YATIRIM YAPILDI YİNE DE KAÇAK KULLANILIYOR

Öte yandan, dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı.

Çaışmalar kapsamında havai hatları yer altına alındı, trafolar güçlendirildi.

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

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