10 yıl yaşlı gösteriyor! Bu 3 renk saça dikkat...

Saç rengimiz, tenimiz ve enerjimizle uyumuyla birlikte bize bir görünüm kazandırır. Ancak yanlış renk seçimleri bazen sizi mutsuz edebilir. İşte 10 yıl daha yaşlı gösteren 3 saç rengi...

Mavi, kırmızı, mor, sarı...

Rengarek saç boyaları kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor, özellikle de gençlerin.

Ancak gençliğinize rağmen bazı renkler sizi olduğunuzda olgun gösterebilir.

İşte boyatmadan önce iki kere düşünmeniz gereken renkler...

YAŞLI GÖSTEREN SAÇ RENKLERİ

Saçlarınızı boyatmaya karar verdiğinizde, seçtiğiniz rengin cildinizle ve doğal saç tonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin. Doğal tonunuzdan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar yapay bir görüntünün olacağını unutmayın.

MAVİ-SİYAH RENKLER

Mavi-siyah gibi çok koyu renkler, saç dokusunu matlaştırır ve yapay bir görüntüye sebep olur. Bu yapaylık, doğal saç renginize zarar verir ve tekrar aynı tona dönmek istediğinizde sizi epey uğraştırır.

ÇOK AÇIK SARI TONLAR

Sarı saçların romantik görüntüsü pek çok kadını kendine çekiyor. Ancak saçları sarıya boyatırken yapılan en büyük hataların başında beyaza yakın tonları seçmek geliyor. Platin sarısının biraz daha açığı olan tonlar, yüzünüzü oldukça solgun gösterir ve bunun sonucunda sürekli makyaj yapma ihtiyacı duyarsınız.

GRİ TONLAR

Bu saç rengi kişiyi olduğundan çok daha yaşlı gösterir, bu nedenle saçı yarı gri yarı boyalı bırakmak yerine, boyamayı tamamen bırakıp saçlarınızı kısa kestirebilirsiniz. Bu saç modeli sizi oldukça genç gösterecektir.