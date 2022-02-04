2022'nin güzellik trendi: Yüze vazelin sürüp uyumak

Yüzüne vazelin sürüp uyuyanların sosyal medya paylaşımları viral hale gelmiş durumda. Peki vazelin cilde iyi gelir mi? İşte 2022 yılının Kore güzellik trendi: Slugging...

Kore, dünyanın güzellik trendlerini yönlendirmeye devam ediyor.

Işıl ışıl ve gözeneksiz ciltleriyle dikkat çeken Korelilerin yeni favorisi vazelin...

Slugging adı verilen "yüze vazelin sürüp uyuma" akımı, aldı başını gidiyor.

TİkTok başta olmak üzere Slugging akımını deneyenler, vazelinin cilde iyi gelip gelmediğini merak ediyor.

Özellikle kuru ciltlere tavsiye edilen Slugging, aslında vazelin sayesinde bir nem bariyeri oluşturmak ve nemi hapsetmek için uygulanıyor.

Yüzlerini yapış yapış bir vazelin katmanıyla kaplayıp yatağa giden kadınlar sabah hayatlarında gördükleri en yumuşak yüzle uyandıklarını söylüyor.

Gözeneki siyah nokta ve pullanma sorunu yaşayanlar da bu yönteme başvuruyor. Peki Slugging nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

SLUGGİNG: YÜZE VAZELİN SÜRÜP UYUMAK

Cildinizi rutin ürünlerinizle temizleyin, yıkayın ve ıslak bırakın.

Ardından cildinizin ihtiyacına göre bir serum veya tonik sürün.

Son adımda ise vazelin veya alternatif tercih edeceğiniz bir kremi kalın bir katman halinde sürüp bırakın.

Haftada 1 kez uygulamanız tavsiye ediliyor.

VAZELİNİN CİLDE FAYDALARI

-Makyajın nazikçe ve basit bir şekilde temizlenmesini sağlar.

- Ciltteki nemi hapseder ve yumuşak bir cilt oluşturur.

- Vücudun farklı bölgelerinde küçük kesikler ve sıyrıkları iyileştirir.

- Çatlamış olan dudakları iyileştirir ve korur.

- Kaşları şekillendirir ve daha dikkat çekici hale getirir.

- Gül hastalığı ile sedef hastalığına karşı oldukça önemli bir koruma sağlar.

- İçindeki özel mineraller ile yaşlanma karşıtı etki oluşturur.