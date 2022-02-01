40 yaş üstü kadınlar için sağlıklı yaşam önerileri

Belli bir yaşa geldiklerinde her gün enerji kaybetmeye ve bazı ciddi eksiklikler geliştirmeye meyilli olan kadınların formda kalmalarına yardımcı olacak ipuçları…

Yaşlanma, kaçınılmaz olsa da vücut hücrelerinin sağlığını önemli ölçüde etkiler ve hücresel dejenerasyona neden olur. Ayrıca göz ve kemik fonksiyonlarını azaltır ve zindeliğe neden olur. Ek olarak, vücuttaki kolajenin tükenmesi, zayıf cilt, saç ve doku sağlığına neden olur.

İnsanların çoğunluğunun 25 ve 30 yaşlarında en yüksek kemik kütlesi yoğunluğuna ulaşması beklenir. Kadınlar 40'lı yaşlara geldiklerinde yavaş yavaş kemik kütlesini kaybetme eğilimindedir. Bu, osteoporoz gibi kemik hastalıklarına neden olabilir. Hatta Osteomalazi, zayıf kaslara ve daha yumuşak kemiklere yol açan kemiklerin demineralizasyonu ile sonuçlanabilir. Ancak düzenli egzersiz ve yeterli beslenme gibi gerekli önlemler alınarak bunlar önlenebilir.

Ek olarak, daha iyi kemik ve vücut sağlığı için daha sağlıklı ve beslenmeyle dolu bir yaşam tarzına uyum sağlamak yardımcı olabilir. İşte, 40'lı yaşlarındaki kadınlar için bazı fitness ve beslenme ipuçları;

1. DÜZENLİ EGZERSİZ

Antrenman rejiminize kuvvet antrenmanı egzersizleri ekleyin. Günün en az bir saatini egzersize ayırmayı unutmayın veya bazı günlerde basit bir yürüyüş yapmayı tercih edebilirsiniz. Hastalıkları ve yorgunluğu önlemek için vücudunuzu aktif ve düzenli egzersizlerle güçlendirmeniz önemlidir.

2. KALSİYUM

Ispanak, susam, badem, yoğurt, soya ve portakal gibi kalsiyumdan zengin besinler tüketin. Ortalama bir yetişkinin günde 1.000 mg kalsiyuma ihtiyacı var ve bu miktar 50 yaş üstü kadınlarda günde 1.200 mg'a çıkıyor.

3. D VİTAMİNİ

Vücutta kalsiyum emilimine yardımcı olduğu için D vitamini eklemeyi unutmayın. D vitaminini üç şekilde alabilirsiniz: deri yoluyla güneş ışığından, diyetten ve takviyelerden. D vitamini almanın en iyi yolu yumurta, mantar, ton balığı, somon, balıksırtı gibi besinlerden D vitamini almaktır. Uygun D vitamini takviyesi için D vitamini düzeylerinin aşırı düşük olması durumunda da bir sağlık uzmanına danışabilirsiniz. D vitamini eksikliği, Osteomalazi'nin en önemli nedenlerinden biridir.

4. PROTEİNLER

İyi miktarda protein tüketin çünkü bu, enerjiyi depolamaya ve vücut hücrelerinizi güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Kolajen vücutta en fazla bulunan ve dokuları, organları, kemikleri ve kasları bir arada tutan proteindir. Yaşla birlikte kolajen depoları tükenmeye başlar. Bu nedenle, 40'lı yaşlarda sağlıklı, parlak bir cilt, yoğun ve parlak saçlar, güçlü tırnaklar ve sağlıklı eklemler ve kemikler sağlamak için kolajen takviyeleri eklemek zorunlu hale gelir.

5. A VİTAMİNİ

İnsanların yaşamın bu evresine girerken karşılaştıkları bir diğer yaygın sağlık sorunu da gözlerle ilgilidir. Azalmış görme, kuru gözler, katarakt, makula dejenerasyonu ve karanlıktan sonra görmede zorluk bazı problemlerdir. Bu nedenle, kadınlar düzenli göz kontrolleri yaptırmalı ve göz sağlığını korumak için havuç, balkabağı, tatlı patates, papaya, kavun ve diğerleri gibi A vitamini açısından zengin gıdaların alımını artırmalıdır.

6. DENGELİ BESLENME

Bağışıklığınız, vücudun beyaz kan hücreleri veya yaygın olarak savaşçı hücreler olarak bilinen yapma yeteneği azaldıkça, ilerleyen yaşla birlikte düşme eğilimindedir. Bu sizi herhangi bir mikrobiyal enfeksiyona, gecikmiş yara iyileşmesine, sindirim sorunlarına ve yorgunluğa yol açan düşük enerji seviyelerine karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu durumla mücadele etmek için dengeli beslenmeleri sağlanmalıdır. Her gün mevsim meyveleri ve sebzeleri yiyin ve iyi bir egzersiz rutini izleyin.