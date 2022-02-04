40 yaşından sonra kilo alma yatkınlığının nedenleri

40 yaşından sonra kilo almanın altında yatan nedenleri merak ediyor musunuz? işte, yaşınızın getirdiği birkaç değişikliği sizler için sıraladık…

Kırkların yeni otuzlar olduğunu söylemeyi severken aslında, kırklı yaşlar kadınlar için çok zorlu bir on yıldır. Bu yaş grubundaki kadınların çoğu, küçük çocukların bakımı ile gün geçtikçe yaşlanan ebeveynler arasında gidip gelmektedir. Birçoğu, 40 yaşına geldiklerinde daha büyük iş sorumlulukları üstlenirler. Ve birçok kadın çoklu görev yapmaktan gurur duysa da, kendilerine zaman bulmayı giderek zorlaştırıyor. Bu aynı zamanda bir kadının vücudunun birçok değişikliğe uğradığı ve daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu yıllar olduğu unutulmamalıdır. Ve konu kiloyla ilgili sorunlara gelince, çoğu kadın kilo almayı kolay buluyor ve vermekte zorlanıyor. İşte, 40'lı yaşlardaki kadınlarda kilo alma nedenleri;

1. YAVAŞ METABOLİZMA

Kadınlar menopoza yaklaştıkça metabolizmalarında yavaşlama yaşarlar. Östrojen seviyelerinde kademeli bir düşüş ve ardından kas kütlesinde bir azalma vardır. Östrojen seviyelerindeki azalma, insülin direnci gibi metabolik sorunların habercisi olan ve diyabet ve diğer kronik durumlar için risklerini artıran daha fazla viseral yağ biriktirme eğilimlerini de artırır.

2. EGZERSİZ EKSİKLİĞİ

40 yaş grubundaki bazı kadınlar, düzenli egzersiz yapmayı engelleyebilecek özellikle bel ağrısı veya diz eklemi ağrıları olmak üzere eklemle ilgili sorunların başlangıcını yaşayabilir. Bu da hareketsiz eksikliğini ve egzersiz yapamamayı beraberinde getirebilir.

3. KAS KÜTLESİNDE AZALMA

Kadınlar erkeklere göre daha yüksek vücut yağ yüzdesine ve daha az kas kütlesine sahiptir. Kırklı yaşlarında östrojende bir düşüş, kas kütlesinde daha fazla azalmaya yol açar. Daha az kas kütlesine sahip olmak, daha az kalori yakma yeteneği anlamına gelir. Bu da kilo vermek veya korumak için daha az kalori tüketmek anlamına gelir.

4. ÖZ BAKIMA ODAKLANMA EKSİLİĞİ

Çoğu kadın, 40 yaşına geldiklerinde birçok kişisel ve mesleki sorumlulukla uğraşırlar ve kendi sağlıklarına odaklanmayı zor bulurlar. Çoğu zaman, hasta ebeveynler, kayınvalideler ve küçük çocuklar için birincil bakıcıdırlar ve bu da onlara kendi sağlıklarıyla ilgilenmek için çok az zaman bırakır.

5. STRES VE UYKU BOZUKLUĞU

Tüm çoklu görevler, sonunda her ikisi de kilo alımına katkıda bulunabilecek ek stres ve uyku eksikliğine yol açabilir. Bu iki problem de kilo almayı tetikleyiciler olarak bilinir ve metabolizmayı olumsuz etkileyen hormonlar üretirler.