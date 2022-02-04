Adet ağrısının normal olmadığını anlamanın yolları

Adet sancısı çok rahatsız edici ya da dayanılmaz geliyorsa, gelişmekte olan bir sağlık sorununa işaret edip etmediğini anlamanım yolları…

Regl dönemleri her ay sinir bozucu kramplara neden olur. Buna oldukça alışkın olsanız da durum normalden farklıysa ve vücudunuzu hareket ettiremiyorsanız, yaşadığınız sancı yalnızca bir regl ağrısı olmayabilir.

Adet veya regl ağrısı sırasındaki kramplara dismenore denir. Nüfusun yüzde 5-15'inde şiddetli adet ağrısı görülür ve kadınların günlük aktivitelerine müdahale eder. Bu rahatsız edici durum ayrıca birincil ve ikincil dismenore olarak sınıflandırılır.

FARKLI DİSMENORE TÜRLERİ NELERDİR?

Primer dismenore, tanımlanabilir pelvik patolojiye sahip değildir (diğer hastalıklarla ilgili değildir). Adet ağrısı vakalarının yaklaşık yüzde 50'si 18 ila 25 yaşları arasındaki genç ve ergen kadınlarda görülür. Öte yandan, sekonder dismenore, endometriozis, adenomyozis ve fibroidler gibi pelvik durumların neden olduğu dönem ağrısıdır.

Endometriozis genellikle endometrium olarak bilinen rahmin iç tabakasının rahim boşluğunun dışında büyüdüğü ağrılı bir durumdur. Adenomyozis, miyometriyumdaki (rahmin kas duvarı olan) endometrium dokusunun bulunduğu bir durumdur.

Fibroidler, kanserli olmayan büyümelerdir ve endometriyal kavite içinde büyüdükleri için aşırı derecede ağrılı olabilirler. Pelvik inflamatuar hastalıklar (üst genital sistem enfeksiyonu) da şiddetli karın ağrısına neden olabilir.

DİSMENORE İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Klinik muayene ile birlikte, dismenore tanısında yaygın olarak bir ultrason taraması kullanılır. Bazı hastalarda BT veya MRI taramalarına ihtiyaç duyulabilir.

Bir jinekolog ağrıyı gidermek, rahmin düz kaslarını gevşetmek için ilaçlar ve yumurtlamayı bastırmak için doğum kontrol hapları reçete edebilir. İki gün önce ve adet sırasında E vitamini almak adet ağrısını azaltabilir. Psikoterapi ve danışmanlık, soruna yönelik algı ve tutumu değiştirmede yardımcı olabilir. Ağrı, ilaca yanıt vermeyen karmaşık pelvik koşullardan kaynaklanıyorsa cerrahi düşünülebilir.