Adet döneminde dayanılmaz ağrıların olası 4 nedeni

Periyot dönemlerinde ya da öncesinde sizi yerinizden zıplatan sancılardan muzdaripseniz, bu ağrılara sebep olan etkenleri öğrenerek tedbir alabilirsiniz.

Kramplarınız adet dönemlerinizde sakin kalmanıza izin vermiyorsa, şimdi tüm dikkatinizi bize verin Öncelikle bu durumda yalnız değilsiniz, çünkü popo ağrısı veya popo krampları çok sık görülür. Ancak bazen popo krampları da ciddi rahatsızlıklara ve dayanılmaz ağrılara neden olur. Böyle zamanlarda dikkatli olmalısınız çünkü popo kramplarınızın yoğunluğunu belirleyen birçok faktör vardır.

Altta yatan gerçek şu ki, daha önce hiç olmadığı kadar kramp giriyorsa, birkaç şeyi aklınızda bulundurmanız gerekir. Bunun nedeni, adet dönemlerindeki popo ağrılarının bir şeylerin büyük ölçüde yanlış olduğunun bir işareti olabilmesidir. İşte, adet döneminde yaşanan dayanılmaz popo ağrılarının olası nedenleri;

1. ENDOMETRİOZİS

Adetken poponuzda şiddetli ağrı varsa, bunun nedeni endometriozis olabilir. Bu durum, endometriyal astar uterusun dışındaki diğer organlarda büyümeye başladığında ortaya çıkar. Son derece acı verici olabilir ve acilen bir doktora danışmanız gerekmektedir.

2. KABIZLIK

Sık sık kabız olur musunuz? Cevabınız evet ise, uterusta dışkı birikmesinin vücutta endometriotik lezyonların oluşumuna yol açabileceğini bilmeniz gerekir. Bu lezyonlar pudendal sinire oturur ve kişinin anüs çevresindeki deride ağrıya neden olur. Adet dönemlerinde ağrının şiddeti artarak popo ağrısına neden olur.

3. KAS GERGİNLİĞİ

Kramp ve şişkinlik, gluteal kaslara baskı uygulayarak o bölgede gerginliğe neden olabilir. Böylece kişinin bel ve hatta popo ağrısı ile karşılaşması olasıdır. Ayrıca, birçok kadın bu ağrıyı regl dönemlerinde normal bir olay olarak görmez.

4. MİYOMLAR

Miyomların adet sırasında ağrıyan popo kaslarına yol açabileceğini öğrenince şok olacaksınız. Bu, miyomların varlığı nedeniyle uterus genişledikçe olabilir. Böylece rahim büyümesi popoya baskı yapabilir ve ağrıya neden olabilir. Fibroidler, kadınlarda doğurganlık yıllarında gelişebilen rahimde görülen kanserli olmayan büyümelerdir. Bu durumun, uzman tarafından derhal bir değerlendirmeye alınması gerekir.