Adet döneminde su tüketimini artırmak için 4 neden

Regli dönemindeyken yeterince su tüketmemeye bağlı olarak kendinizi daha halsiz ve ağrılı hissedebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, az su içtiğinizin işaretleri…

Susuz kalmamak, muhtemelen sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en kolay ama aynı zamanda en önemli şeydir. Vücudunuzun düzgün çalışması için vücut ısısını korumak, toksinleri atmak ve eklemlerin yağlanması için suya ihtiyacı vardır.

Gün boyunca yeterince su içmek, özellikle adet dönemindeyken önemlidir çünkü sıvı kaybetmeye ve susuz kalmaya daha fazla eğilimli olursunuz. Dehidrasyon sizi yorgun hissettirebilir ve yeterli oksijen kırmızı kan hücrelerine ulaşmadığından kas ağrısına neden olabilir.

Sırt ağrısı ve krampları hafifletmeye yardımcı olduğu için dönemlerinizdeyken hidrasyon çok önemlidir. Regl dönemindeyken günde en az sekiz bardak su içmeyi hedefleyin, aksi takdirde aşağıdaki etkilerle karşılaşabilirsiniz!

1. ŞİŞKİNLİK VE KRAMPLAR

Adet döneminde östrojen ve progesteron seviyeleriniz düşük olduğu için vücudunuzun su tutmasına neden olur, bu da sizi şişkin hissetmenize ve kramp yaşamanıza neden olur. Döneminiz boyunca günde en az 8 ila 10 bardak su içmek, sisteminizi boşaltırken şişkinlik ve kramplarla savaşmanıza yardımcı olur.

2. MİGREN VE BAŞ AĞRISI

Dehidrasyon, beyin hücrelerinize yeterli oksijen ulaşmadığından baş ağrısına ve migrene neden olur. Yeterli suya sahip olmamak, beynin sıvı kaybından geçici olarak kasılmasına, beynin kafatasından uzaklaşmasına, zonklayıcı baş ağrısına ve migren tetiklenmesine neden olabilir. Su içmek beynin normal durumuna dönmesini sağlayarak baş ağrısını ve migreni rahatlatır.

3. AZ İDRARA ÇIKMA

Dehidrasyon, idrar çıkışının azalmasına ve idrarınızın renginin daha koyu olmasına neden olabilir. Bu, susuz kaldığınızda böbrekleriniz mümkün olduğunca fazla su tuttuğunda olur. Daha sık idrara çıkmıyorsanız, alt karın bölgesinde rahatsızlığa neden olan ağrıya neden olabilir. Suya sahip olmak ağrıyı azaltacak ve ayrıca idrar yolunuzu harekete geçirecektir.

4. YORGUN HİSSETMEK

Regl dönemindeyken halsizlik ve yorgunluk hissi dehidrasyon belirtisi olabilir. Dehidrasyon kan basıncını düşürür, böylece enerji seviyelerini de düşürür. Yeterince su içmiyorsanız, sıvı dengeniz değişebilir, bu da kalbin cilde ve kaslara oksijen ve besin sağlamak için daha fazla pompalaması gerektiğinden kendinizi zayıf hissetmenize neden olabilir.