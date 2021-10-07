Adet döngüsünün saçlar üzerindeki 3 etkisi

Adet döneminde cildinizde ve ruh halinizde meydana gelen değişimlere saçlarınızın da dahil olduğunu biliyor muydunuz? Döngünüzün saçınız üzerindeki etkileri…

Sevin ya da sevmeyin, adet dönemleri her kadının hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır. Adet dönemlerimizde normal günlerden çok daha fazla bir hormon akışıyla uğraşırız. Bu hormonlar hayatımızın birçok yönünü etkileyebilir, fiziksel ve zihinsel sağlığımızın temelini oluşturabilir.

Ancak, döngünüzden önce, sırasında ve sonrasında yaşadığınız bu hormon değişiklerinin saçlarınızı da etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Adet dönemi deneyimleri kadından kadına farklılık gösterse de, çoğunuzun başına bela olan bazı saç ve saç derisi değişiklikleri vardır. İşte, adet dönemlerinizde fark edebileceğiniz değişimlerden bazıları:

1. SAÇLAR DAHA KOLAY YAĞLANIR

Biliyorsunuz ki regl dönemindeyken hormonlarınız çok fazla dalgalanır. Bu nedenle vücudunuz sebum salgısını artıran daha fazla testosteron üretir. Bu saçı yapışkan, yağlı hale getirir. Şimdi, saçınızı her gün yıkamanın yağlılık ile mücadelede çözüm olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu sadece saçınızın doğal yağlarını yok edecektir. Ancak, sizin için işe yarayan ve saç tipinize uyan iyi bir kuru şampuan almaktır. Fazla yağı emmeye yardımcı olacak ve hem siz hem de saçınız uygulama sonrası daha taze hissedeceksiniz.

2. SAÇ DERİSİ HASSASLAŞIR

Ruh hali değişimlerinden sivilcelere kadar, hormonlarınız adet döneminiz boyunca her şeyi kontrol ediyor. Bu nedenle, kafa deriniz üzerinde de bir dereceye kadar kontrole sahipler. Döngünüzün başlamasıyla birlikte ağrı duyarlılığını artıran hormonlar üretmeye başlarsınız ve saç derinizin daha hassas olmasına neden olan da bu hormonlardır. Saçınızı tararken nazik davranın ve genelde yaptığınız sert hareketlerden kaçının. Saçınızın kolay açılması için geniş dişli bir tarak veya yumuşak bir saç fırçası tercih edebilirsiniz.

3. SAÇ DÖKÜLMESİ ARTAR

Testosteron seviyeleriniz yükselirken, östrojen seviyeleriniz, döngünüzün ilk aşamasında hemen hemen en düşük seviyededir. Östrojen seviyelerindeki düşüşle birlikte vücudunuzdaki demir seviyesi de düşer. Regl döneminde normalden daha fazla saç dökülmesinin nedeni budur. Çoğu durumda, ağır kanama saçların incelmesini ve dökülmesini tetikler. Bu dönemde saçınızı örmemeye çalışın ve daha fazla dökülmeyi önlemek için sıkı saç stillerinden kaçının.