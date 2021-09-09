Adet kramplarınızın normal olmadığının 5 işareti

Aylık mestruasyon döngülerinizde yaşadığınız ağrıların normal olup olmadığını keşfetmenizi sağlayacak ipuçlarından bazıları…

Bir arkadaşınıza adet döneminizin ağrı ve sızılarından hiç şikayet etmediyseniz, ender bir insansınız demektir. Sıkça konuşulan bir konu olmasına rağmen, muhtemelen hala neyin normal kabul edilip neyin olmadığını da henüz bilmiyorsunuz.

Çok ağrılı dönemlerin kural olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Menstrüasyon sırasında rahatsızlık, özellikle gençlerde daha sık görülür. Adet gören tüm insanların yaklaşık yarısı, adet dönemlerinde pelvik ağrı yaşar. Bununla birlikte, gerçekten kötü adet krampları normal değildir. Şiddetli adet krampları bir soruna, yani doğurganlığınızı etkileyebilecek bir soruna işaret edebilir. İşte, kramplarınızın normal türden olup olmadığını anlamanın 5 yolu;

1. HAYATINIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Adet ağrınız o kadar kötüyse ve düzenli olarak işten ayrılmanız gerekiyorsa, doktorunuzla konuşmalısınız. Bu durum nadir olmadığı kadar normal de değildir. Hangi araştırmaya baktığınıza bağlı olarak, kadınların %5 ila %20'si günlük yaşamlarına müdahale eden ağrılı dönemler yaşıyor.

Bazı ülkeler menstruasyon döngüler için her ay birkaç gün izin veriyor. Bunu menstruasyonun işe gelemeyeceğiniz kadar acı verici olması gerektiğini söyleyerek yanlış anlamayın. Sorun bundan daha karmaşık. Bu yasaların iyi mi kötü mü olduğu bile belli değil.

Ağrınız ambulans çağıracak kadar kötüyse, lütfen birini arayın. Bunların adet krampları olmadığı çok bellidir. Çok daha ciddi bir şey olabilir. Daha olası bir senaryoda, ağrınız düzenli olarak işe veya okulu kaçırmaya yetecek kadar kötüyse, doktorunuzla konuşmak için randevu alın.

2. AĞRI KESİCİLER İŞE YARAMIYOR

Adet dönemi sancıları yaşayanlar, ibuprofen veya asetaminofen içeren reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlarla ağrılarının hafiflemesini sağlayabilir. ﻿Ağrı kesici içmenize rağmen ağrınızda azalma ya da geçme gibi bir durum olmuyorsa, yaşadığınız ağrının sebebi menstruasyon dönemi olmayabilir.

Çok önemli bir not: Bazı insanlar, reçetesiz oldukları için zararsız olduklarını düşünerek, reçetesiz satılan ağrı kesicilerin önerilen dozundan fazlasını alabilir. Doğru dozaj için mutlaka eczaneden bilgi alın. Asla etikette belirtilenden veya doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla ağrı kesici almayınız. Önerilen dozlar yeterli değilse, sağlık uzmanınızla görüşün.

3. RASTGELE PELVİK AĞRILARINIZ VAR

Adetinizden hemen önce ve adetinizin ilk birkaç gününde pelvik rahatsızlık normal olabilir. Ayrıca yumurtlama döneminde de biraz hassasiyet yaşayabilirsiniz.﻿ Eğer döngüsü sırasından farklı zamanlarda da pelvik ağrınız varsa, bu bir problem olduğunu gösteriyor olabilir.

Kramplarınızın normal olmadığının bir başka olası işareti de seks sırasında ağrı hissetmenizdir. Ağrılı cinsel ilişkinin bazı nedenleri de anormal derecede kötü dönem kramplarından sorumludur. Şiddetli kramplara ateş, kusma, baş dönmesi, olağandışı vajinal kanama, vajinal akıntı eşlik ediyorsa veya ağrı özellikle şiddetliyse derhal sağlık uzmanınızı arayın.

4. MENSTRÜEL KRAMPLAR ÇOK UZUN SÜRÜYOR

Adet sırasında kanamanın iki ila yedi gün arasında sürmesi normaldir. Bununla birlikte, tüm zaman boyunca kötü dönem kramplarının olması normal değildir. İki veya üç günlük adet rahatsızlığı normal kabul edilir.

Kramplar kanamanın başladığı gün veya hemen öncesinde başlayabilir, ancak adetinizin sonuna kadar devam etmemelidir. Son günlerinizde bile ilk günkü kadar şiddetli ağrılar yaşıyorsanız bir terslik olduğunun işareti olabilir.

5. ESKİYLE ARASINDA FARKLILIKLAR VAR

Regl kramplarınızın normal olmadığından endişeleniyorsanız, bu endişeyi ciddiye almalısınız. Bunu anlamanın en iyi yolu regl dönemleriniz hakkında kısa notlar tutmak ve bunları kıyaslamaktır. Pek çok insan, kolayca ölçülemeyen semptomlar hakkında doktorlarıyla konuşmaktan korkar.

Ateşiniz varsa, doktorunuz ateşinizi ölçerek bunu onaylayabilir. Ağrınız varsa, doktorunuz bunun için sözünüzü almak zorundadır. Bu, birçok insanı yardım istemekten alıkoyuyor.

Ek olarak, ağrı ile ilgili şikayetler (özellikle bir kadından gelen) ne yazık ki bazen doktorlar tarafından reddedilir. Endometriozis gibi ağrılı krampların olası nedenlerinden bazıları, doğru şekilde teşhis edilmesi yıllar alan hastalıklardır.