Adet sancılarını hafifletmenin en etkili 6 doğal yolu

Adet kanmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelen sancı ve krampları ağrı kesici almadan, evde doğal yollarla yatıştırabilmenin yollarını sizler için hazırladık…

Kadınların çoğu, adet dönemlerinde alt karınlarında zonklayan bir ağrı yaşarlar. Bunlara adet krampları diyoruz. Kadınların her ay bu acıyı yaşamasının birçok nedeni vardır, buna yüksek seviyelerde prostaglandinler, rahim fibroidleri veya endometriozis dahildir.

Her ay menstrual döngünüzü işkenceli bir sürece çeviren bu ağrılarla baş etmek tabi ki mümkün! Ancak nedeni düzeltmek için önce ağrıyı azaltmak önemlidir. İşte, şiddetli dönem kramplarının üstesinden gelmenin yolları;

1. DENGELİ BESLENMEK

Çok sık menstrüel kramplardan muzdaripseniz, diyetinizde birkaç değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. Vejetaryen az yağlı bir diyet, yalnızca metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda krampları da fark edilir şekilde rahatlatır. Doymuş hayvansal yağları fındık, zeytinyağı ve bitkisel yağlar gibi doymamış bitkisel yağlarla değiştirmeye çalışın.

2. NANE ÇAYI İÇMEK

Nane yağı içeren bitki çayları, içerisindeki otlar östrojen hormonu ile aynı görevi yaptığı için ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu yüzden, adet dönemlerinde ağrıyı hafifletmek için bitki çaylarınızın içerisine nane eklemeyi ihmal etmeyin. Tansiyon probleminiz varsa, önce doktorunuza danışmanız her zaman tavsiye edilir.

3. UÇUCU YAĞ MASAJI

Lavanta, mercanköşk ve misk gibi birkaç damla esansiyel yağ ile alt karnınıza kendi kendinize masaj yapmayı deneyin. Bu kokular sinirleri yatıştırmaya ve ağrıyı yavaş yavaş azaltmaya yardımcı olur. Uçucu yağları uygulamadan önce daima seyreltin çünkü mide bulantısına neden olabilecek çok güçlü kokular içerirler.

4. SICAK SU TORBASI

Sıcak kompres uygulamak, atalarımız tarafından çağlardan beri kullanılan adet ağrısını tedavi etmek için temel bir ev ilacıdır. Karnınızın alt kısmına sıcak su torbası uygularsanız hızlıca rahatlarsınız. Şiddetli bir duruma gelmemek için hafif kramplar almaya başladığınızda bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

5. MAGNEZYUM TAKVİYESİ

Ispanak, balkabağı, farklı kuruyemişler ve tohumlar gibi magnezyumla zenginleştirilmiş yiyecekleri günlük diyetinize eklediğinizden emin olun. Magnezyum, sinirleri düzenleyerek ve kas işleyişini artırarak adet kramplarını etkili bir şekilde azaltır.

6. AKUPUNTUR TEDAVİSİ

Akupunktur, iç organlar da dahil olmak üzere vücudun her yerinde kan akışını artırarak ağrıyı azaltmada aktif rol oynar. Ayrıca adet kramplarından kurtulma sağlayan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Doğrudan sinir sistemi ile bağlantılı olduğu için uzman rehberliğinde akupunktur uygulamak daha iyidir.