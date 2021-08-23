Ağda sonrasında sivilce oluşumunu engellemenin yolları

İstenmeyen sivilceleri önlemek için ağdadan önce ve sonra izlemeniz gereken önemli adımları sizler için hazırladık…

Çok az şey ağda randevusu kadar acıdır. Birkaç hafta tıraş olmamanın ya da tüy yolmamanın verdiği heyecan, ağrılı ağda süreci ve kaçınılmaz olarak takip eden can sıkıcı sivilceler beklentisiyle neredeyse gölgede kalıyor. Bu süre zarfında ortaya çıkan kızarıklık, tahriş, batık tüyler ve diğer sivilcelerle uğraşmak zorunda kalmasaydınız, pürüzsüz ve tüysüz bir ciltle geçen iki muhteşem hafta harika olurdu.

Size iyi haberlerimiz var: Ağda tedavisinden önce ve sonra, yüzünüzde veya vücudunuzda uygun önlemleri aldığınız sürece, sivilceler tamamen önlenebilir. Bizim gibiyseniz ve epilasyonun acı veren can sıkıcı sonuçlarından kaçınmak için her şeyi yapmaya hazırsanız, sizin için bir araya getirdiğimiz ipuçlarına kulak verin.

AĞDADAN ÖNCE PEELİNG YAPIN

Peeling yapmak sadece donukluğu iyileştirmek ve parlak bir cildi geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda gözeneklerinizi tıkayan ölü deri hücreleri, kir, kalıntı ve bakteri birikimini gidermek için de gereklidir. Ve gözenekleriniz tıkandığında ne olabilir? Tahmin ettiniz: rahatsız edici batık tüyler ve sivilceler. Ağda yapmadan bir gece önce, ağda yapılacak bölgeye nazikçe peeling uygulayarak cildinizi olası tahrişlere karşı savunabilirsiniz.

AĞDADAN SONRA CİLDİNİZE DOKUNMAYIN

Ağda işleminden sonra tüysüz cildinizin ne kadar yumuşak ve pürüzsüz hissedebileceğini kendi gözlerinizle görmek cezbedici olsa da baştan çıkarmaya karşı koyun ve bölgeyi en azından iyileşene kadar uzaktan hayranlıkla izleyin. Ağdanın hemen ardından cilde sürekli dokunmak yalnızca ellerinizdeki bakterileri cildinize aktarabilir, gözeneklerinizi tıkayabilir ve sivilcelere neden olabilir. Pürüzsüz, kırılmayan bir cilt peşindeyseniz, ellerinizi çekin.

BEBEK PUDRASI UYGULAYIN

Nem ağdanın tüyleri tutmasını engelleyebileceğinden, talk içermeyen mısır nişastası tozu bir tutam bölgedeki fazla nemi emecek ve ağdanın tüylere yapışmasını ve saçı tam ve düzgün bir şekilde almasını sağlayacaktır. Sadece bu değil, aynı zamanda toz, temas tahrişini azaltmaya da yardımcı olacaktır. Ağda öncesinde bölgeye bebek pudrası uygulamayı ihmal etmeyin.

EGZERSİZE ARA VERİN

Egzersiz yaparken cildinizde oluşan sürtme etkisiyle ağda sonrası tahrişe bağlı sivilce oluşumu kaçınılmazdır. Aşırı terleme cildi sivilcelere karşı hassas hale getirebilir, bu nedenle sporunuzu ağdadan önce planlamaya özen gösterin. Ağdadan sonra kendinizi iyi hissedebilir ve spor salonuna geri dönmek için can atıyor olsanız da, taze ağdadan sonra isteyeceğiniz son şey, açık gözeneklerinizi yoğun bir antrenmandan kaynaklanan terle tıkamak ve terinizle karışık sürtünme nedeniyle tahrişe neden olmaktır.

DAR GİYSİLERDEN KAÇININ

Yüzünüzde, kaşlarınızda veya üst dudağınızda ağda tedavisi için sıkı giysiler sorun olmasa da vücut ağdası alırken cildinizi sıkı giysiler veya nefes almayan kumaşlarla örtmeden önce iyileşmesi için zaman tanıyın. Pütürlü kumaşlar veya sıkı lastikler yalnızca hassas bölgeyi tahriş edebilir, ter ve bakteri toplayabilir ve iç içe geçmiş tüylere neden olabilir, bu nedenle hassas cildiniz iyileşene kadar hafif, bol giysiler giyin.

YATIŞTIRICI MERHEMLERE GÜVENİN

Daha önce ağda tedavisi görmediyseniz, dikkatli olun: Randevunuzdan ham, hassas bir ciltle veya gerçekten rahatsız edici bir yerde gerçekten kötü bir güneş yanığı geçirmiş gibi hissedebilirsiniz. Eğer durum buysa, bunun için acı çekmenize gerek yok. İltihabı sakinleştirmeye çalışmak ve ağda sonrası sivilcelere yol açabilecek tahrişi azaltmak için bölgeye hidrokortizon veya aleo vera içeren cildi yatıştırıcı bir merhem sürün.

BUHARLI BANYODAN UZAK DURUN

Ağda yaptığınız bölgenizi temiz ve ter, bakteri, kir ve kalıntılardan arındırmak önemlidir. Güzel, ılık bir banyo, stresli bir ağda tedavisinden sonra gevşemek için mükemmel bir yol gibi görünebilir, ancak bölge tamamen temizlenene kadar banyolardan, jakuzilerden, havuzlardan ve her türlü bakteri barındırabilecek diğer su türlerinden kesinlikle kaçınmalısınız.

Havuzdan uzak durmak için başka bir neden? Ağda yapılmış cildinizi güneşe maruz bırakmak asla iyi bir fikir değildir çünkü bu süre zarfında güneş hasarına karşı daha savunmasız olabilir. Ayrıca, sivilceye neden olan bakterileri barındırmanın yanı sıra cildin kızarıklığını ve iltihaplanmasını şiddetlendirebilecek ter ve aşırı sıcaktan kaçınmak için, çalışırken saunalardan ve buhar odalarından uzak durmak da iyi bir fikirdir.