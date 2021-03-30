Ağlamanın yararlı olmasının 6 nedeni

Ağlamanın kötü etkilerinin olduğunu kim söylemiş? Arada bir ağlama seanslarına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, yanılmadığınızı ispatlayan nedenleri sizler için hazırladık…

Ağlamak en sevdiğimiz eğlencemiz olmayabilir, ancak zaman zaman ağlayarak, aslında ağlamamaktan daha fazla fayda sağlayabiliriz. Birkaç gözyaşı dökerek, kendinizi daha iyi hissediyor, gözlerinize ve vücudunuzun geri kalanına birçok farklı şekilde yardım ediyor olabilirsiniz. Hatta bazı durumlarda daha hızlı uykuya dalmamıza bile yardımcı olabilir. İşte, arada bir ağlamanın üzerinizdeki etkileri…

1. GÖRÜŞÜNÜZÜ GELİŞTİREBİLİR

Yoğun bir günde yeterince su içme şansımız olmadığında, genellikle susuz hissederiz ve belki biraz susuz kalırız. Gözlerimizin de susuz kalması ve su alması gerektiğinden farklı değildir. Bu yüzden, ağladığımızda, aslında gözlerimizin yeniden nemlenmesine yardımcı oluyoruz ve bu, odaklanmamızı artırabilir ve görmeyi geliştirebilir.

Ek olarak, her gün gözlerimizi kolayca tahriş edebilecek çok fazla toza, kire ve döküntüye maruz kalıyoruz. Aslında, potansiyel olarak zarar verebilir ve hatta vizyonumuzu daha da kötüleştirebilir. Ağlamak, onları temizlemeye ve tahriş edici maddeleri gidermeye yardımcı olacaktır, ancak en iyi yanı, gözyaşlarının lizozim içermesidir. Bu, gözlerin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan antibakteriyel bir kimyasaldır.

2. AĞLAMAK BURNUNUZU TEMİZLEYEBİLİR

Gözyaşı kanallarımız burnumuzun iç kısmıyla bağlantılıdır. Bu yüzden ağladığımızda burnumuz akıyor. Ama biz bundan faydalanıyoruz. Tıpkı gözlerimizde olduğu gibi burnumuzdaki tahriş edici maddeleri ve bakterileri temizler.

3. BEBEKLERİN NEFES ALMASINA VE UYUMASINA YARDIMCI OLUR

Bir bebeğin doğduktan sonra yaşadığı ilk ağlama; ağız, burun ve akciğerlerdeki fazla sıvının temizlenmesine yardımcı olan şeydir. Ayrıca akciğerlerin yeni dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olur. Ağlamak ayrıca bebeklerin geceleri daha iyi uykuya dalmalarına yardımcı olur. Bebeklerin kontrollü ağlayarak yatırıldığı bir çalışmada, ağlamanın uyku süresini artırdığı ve aslında gece uyanma sayısını azalttığı keşfedildi. Aslında bir yıl sonra bile ağlamak bebeklerde stres düzeylerini etkilemiyor ya da ebeveyn-çocuk bağını olumsuz etkilemiyor.

4. DUYGUSAL OLARAK İYİLEŞMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Ağlamak sadece üzüldüğümüzde olmaz. Hatta bazı insanlar stresli olduklarında, korktuklarında veya çok mutlu olduklarında ağlar. Araştırmacılar, bu farklı şekillerde ağlamanın duygusal dengemizi yeniden sağlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyor. Aşırı derecede korkmaktan veya mutlu olmaktan ağladığımızda, bu vücudun güçlü bir duyguya sahip olmaktan kurtulmasının bir yoludur.

Duygusal gözyaşları, sağlık açısından daha fazla yararı olan gözyaşlarıdır. Bunu doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekse de, stres hormonları ve diğer toksinleri içerdiklerine inanılıyor.

5. DAHA HIZLI UYKUYA DALMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Çok ağladıktan sonra genellikle daha iyi hissetme eğilimindeyiz ve bunun bir nedeni var. Ağlamak vücudumuzu hormonlardan ve toksinlerden kurtardığı için stres seviyelerini düşürür. Bu, daha güçlü bir bağışıklık istemi geliştirmemize yardımcı olur ve kilo alma şansımızı düşürür. Ayrıca, daha az stresli hissedeceğimiz için kan basıncımız da düşebilir ve daha hızlı uykuya dalmamıza yardımcı olabilir.

6. AĞRIYI HAFİFLETMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Ağlamak kendi kendine yatıştırıcı olmasının yanı sıra, duygusal gözyaşları endorfin ve oksitosin salgılanmasına yardımcı olur. Bunlar, insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan aynı kimyasallardır, bu da kişinin duygusal ve fiziksel acıya dayanmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden birkaç gözyaşı dökmek aslında refahı artırabilir ve ağrıyı azaltabilir.