Ağzı açık uyumanın çocuklar üzerindeki etkileri

Çocuğunuz ağzı açık uymayı alışkanlık haline getirdiğinde vücudunda oluşabilecek olumsuz etkileri öğrenerek önleminizi alın.

Emeklerken, yemek yerken, ilk adımlarında ya da uyuduğunda, çocuğunuzun her dakikasını gözlemlemek ebeveynler için tam bir keyif. Bazı ebeveynler, küçük bebekleri beşiklerinde ağzı açık sarkık huzur içinde uyuduğunda bunu sevimli ve tatlı bulurlar. Ancak çocuklarda ağızdan nefes almak ilk bakışta göründüğü kadar masum değildir. Aslında, belirli tıbbi sorunları gösterebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

UYURKEN BURUNDAN NEFES ALINMALI

Doğal olarak burnumuzdan nefes almak için yaratılmışız ve bunun birkaç nedeni var. İşte burundan nefes almanın sağlığımız üzerindeki etkileri;

- Burnumuz soluduğumuz havayı filtreler, toksinlerden ve yabancı partiküllerden arındırır. Ayrıca burun geçiş yollarında hava nemlenir.

- Burnumuz havayı ısıtır, böylece sıcaklığı ciğerlerimize uygun hale gelir.

- Burunlarımız çevremizdeki dünyayı koklamamıza yardımcı olur.

- Bazen ağız yoluyla nefes almak normal olsa da (konuşma ya da fiziksel bir etkinlik sırasında gibi), çoğu zaman burundan nefes almak daha doğrudur.

Bir çocuğun ağzından nefes almasına neden olabilecek birçok tıbbi sorun vardır. Bunlar, örneğin burun tıkanıklığı (alerji, sinüzit veya diğer sorunların neden olduğu), iltihaplanma veya polipler gibi farklı türde tıkanmalardan oluşur. Bazılarımız erken çocukluk döneminde bir alışkanlık olarak ağızdan nefes almayı geliştirdik. İşte çocuklarda ağızdan nefes almanın neden olabileceği bazı sağlık sorunları;

1. Uyku apnesi

Doktorlara göre ağızdan solunum, uyku apnesinin başlamasına neden olabilir ve bu solunum alışkanlığının en ciddi sağlık sonuçlarından biridir. Uyku apnesi, bir kişinin nefesinin aniden durması ve ardından tekrar başlamasıyla ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesinin semptomları arasında uyku sırasında nefes almanın ani durması, yüksek sesle horlama, ağız kuruluğu ile uyanma, uykusuzluk ve gündüz yorgunluğu yer alır. Uyku apnesi kendi başına tehlikelidir ve bunun da ötesinde kalp, karaciğer ve metabolik problemler gibi başka sağlık sorunlarına neden olabilir.

2. Ağız kuruluğu ve diş çürüğü

Ağzımızdan nefes aldığımızda, hava akımı dudaklarımızı ve diş etleri dahil tüm ağzımızı kurutur. Sonuç olarak, ağzımızda doğal olarak yaşayan bakterilerde, diş çürümelerine ve diş eti problemlerine neden olabilecek değişiklikler olur.

3. Diş yapısında bozukluk

Nefes almak için burun yerine ağzı kullanma alışkanlığı, bir sürü diş ve çene problemini beraberinde getirir. Çarpık dişler, maloklüzyon ve yapışkan gülümsemeler bunlardan sadece birkaçıdır. Sonuç olarak yüz olumsuz bir şekilde gelişerek çenenin daha küçük ve burnun daha büyük görünmesine neden olur.

4. Uzun ve dar bir yüz

Yapılan araştırmalara göre ağızdan nefes alma ve düşük dil duruşu yüzün alt kısmının uzamasına neden oluyor. Bu özellikler 5 yaşından sonra çocuklarda oldukça belirgindir. Yüzün alt yarısının uzamasının yanı sıra ağızdan soluma, küçük bir çene ve eğimli bir alnı olan sözde dışbükey yüze yol açabilir. Çocuğunuzda ağızdan solunum veya başka bir solunum sorunu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede bir doktora götürün. Yalnızca doktorlar çocuğunuza teşhis koyabilir ve size gerekli tıbbi talimatları verebilir.