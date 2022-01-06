Ailece yemek yemenin çocuklar üzerindeki 6 olumlu etkisi

Gün içerisinde herhangi bir öğünü ailecek yapabilmenin çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini öğrenmeye ve bunun için fazladan çaba göstermeye ne dersiniz?

Günümüz koşullarında çalışan anne ve babaların bir arada zaman geçirmeye vakitleri olmayabiliyor. Hatta aynı sofrada yemek yiyebilmek bile çoğu zaman imkansız hale gelebiliyor. Aslında, birlikte yemek yemenin çocuklar için birçok faydası vardır.

Bir aile yemeği hemen hemen her şeyi düzeltebilir; belki hemen değil, ancak daha sonra kesinlikle onlara fayda sağlayacaktır. Tüm aile fertlerinin bir arada olduğu sofralar aradaki bağları kuvvetlendirirken, aynı zamanda çocuk gelişimi üzerinde de oldukça etkilidir. İşte, çocuklu ailelerin beraber aynı sofrayı paylaşmalarının en önemli sonuçları;

1. GÖRGÜ KURALLARINI ÖĞRENİRLER

Çocuklar birlikte yemek yerken ebeveynlerinin davranışlarını taklit eder. Anne babalar yemek yerken nasıl doğru davranmaları gerektiğini gösterme fırsatından yararlanabilir. Ayrıca sosyal ve iletişim becerileri aile yemekleri yoluyla da öğretilebilir.

2. OKULDA DAHA BAŞARILI OLURLAR

Ebeveynleriyle birlikte yemek yiyen çocuklar, yalnız yemek yiyenlere göre daha iyi notlar alıyor. Bunun nedeni muhtemelen ebeveynlerin sunduğu yemeklerin daha fazla besin değerine sahip olması ve dolayısıyla daha fazla vitamin sağlamasıdır. Dahası, okulda sorunların tartışılması, çocukları sorunları daha verimli ve uygun şekilde ele almaya teşvik eder.

3. SAĞLIKLI YİYECEKLERİ TERCİH EDERLER

Kural olarak, birlikte yemek yemek daha sağlıklı yiyecek seçimlerine yol açar. Evden uzakta yemek yemek ise daha kötü yeme alışkanlıklarını teşvik eder. Ebeveynlerinin yanında sağlıklı ve besleyici yemekler yiyen çocukların, gençlik yıllarında obez olma olasılığı daha düşüktür.

4. DUYGULARINI KOLAYCA İFADE EDEBİLİRLER

Rahat bir aile toplantısı, çocukların ve gençlerin duyguları hakkında daha açık bir şekilde konuşmalarına yardımcı olur. Bir araştırma, gençlerin ebeveynleriyle yemek yerken daha iyi ebeveyn iletişimi yaşadıklarını buldu. Her üye kendi hayatından bir parça paylaşır, böylece daha güçlü bir aile bağı oluşturur.

5. BENLİK SAYGILARI GELİŞİR

Birlikte yemek yemek aidiyet duygusu yaratır. Sohbete odaklanmak ve dikkatli yemek yemek çocukları önemli ölçüde neşelendirebilir. Aynı zamanda, birçok çocuk ve ergenin ihtiyaç duyduğu sosyal katılım nedeniyle benlik saygısını artırır. En yakınları ve en sevdikleriyle yemek paylaşırken açılmak daha kolay olduğu için, gençler daha az depresyona giriyor.

6. KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİRLER

Ebeveynler çocuklarını yemek hazırlama sürecine dahil edebilirler. Market alışverişine gitmek, yemek planlamak veya onları pişirmek, çocuklarınıza daha bağımsız olmayı öğretmenin harika bir yoludur. Ayrıca para konusunda daha dikkatli olmalarına yardımcı olacak ve hangi tür yiyecekleri seçmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlayacaktır.