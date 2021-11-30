Akne tedavileri ile ilgili bilenen 4 yanlış

Sivilce problemlerini ortadan kaldırmak ya da önlemek için sıklıkla yapılan cilt bakımı hatalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Yaz, kış veya yağışlı mevsim fark etmeksizin akne veya sivilceler sizi asla terk etmez. Akne, aşırı yağ (sebum), bakteri, hormon dalgalanmaları, ölü deri hücreleri ve batık tüylerin üretimi sonucu oluşan tıkanmış gözeneklerin neden olduğu bir cilt durumudur. Sivilceyle mücadeleyi yönetmek ve onunla savaşmak için çok çaba sarf ediyoruz.

Ancak yine de cilt bakımı durumu hakkında, çoğu zaman çok fazla kafa karışıklığına neden olan ve yarım yamalak efsanelere yol açan bir sürü spekülasyon var. Muhtemelen çikolata alımınızı sınırlamak, nemlendirici kullanmamak, çok fazla patates cipsi yememek, yüzünüzü sık sık yıkamak gibi her türlü tavsiyeyi duymuşsunuzdur. O halde lafı daha fazla uzatmadan sivilce ve cilt bakımı hakkındaki efsaneleri yıkmaya ne dersiniz?

1. KÖTÜ HİJYEN AKNEYE NEDEN OLUR

Çoğu kişinin düşündüğü gibi, sivilcelerin tek nedeni kirli cilt değildir. Yüzünüzü gereğinden fazla temizlemek için aşırı yıkama ve aşırı ovma cildinizi tahriş eder ve sivilceleri daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, yüzünüzü temizleme jelleriyle sürekli yıkıyor olmak, cildin doğal nemini kaybetmesini sağlar ve cildinizin daha fazla sebum üretmesine zemin hazırlar. Yani, sivilce oluşumuna neden olur.

2. KARINCALANMA ÜRÜNÜN ÇALIŞIYOR OLDUĞU ANLAMINA GELİYOR

Bu her zaman doğru değildir. Kısa bir karıncalanma hissi iyi olsa da kalıcı bir karıncalanma hissi, cildinizin size tahriş olduğunu söyleme şeklidir. Cildi hassaslaştırıcı maddeler içeren ürünlerden kaçının; mentol, nane, okaliptüs, limon ve alkol gibi.

3. PEELİNG AKNEDEN KURTULMANIZA YARDIMCI OLUR

Kesinlikle hayır! Cilt için sert olan peelingler cildin sağlıklı görünen yüzeyini etkiler ve sivilcelerle savaşma yeteneğini zayıflatır. Sertlik, petrol üretimini artırma potansiyeline sahiptir, ki bu sizin istediğiniz şey değildir. Tahriş olan cilt yüzeyi sivilceler için mükemmel yerler olabilir.

4. TEDAVİLER AKNEDEN KESİNLİKLE KURTULMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Salisilik asit (BHA) eksfoliyan veya benzoil peroksit ürünü kızarıklık, şişme ve mevcut bir sivilce sonrasında yardımcı olsa da, yeni başlayan sivilcelere yardımcı olmaz. İstediğiniz sonuca varabilmek için sabırlı olmanız gerekir.