Alerjiler çocukların okul başarısını olumsuz etkiliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Köse, mevsim geçişlerine bağlı olarak gelişen alerjilerin çocuklarda odaklanma sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Alerjik reaksiyonlar sadece basit bir hapşırmadan ya da burun akıntısından ibaret olmayabiliyor. Çoğu kişide bunlara ek olarak nefes almada güçlük ve halsizlik gibi belirtiler de görülüyor. Çocuklar açısından ise idare etmesi zor bir durum haline geliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Köse, okulların açıldığı bu günlerde, mevsim değişikliğine de bağlı olarak alerji şikayetlerinin arttığını, artan şikayetlerin de okul başarısı önünde bir engel oluşturduğunu söyledi. Dr. Köse, evde yapılacak düzenlemelerle alerjinin şikayetlerinin azaltılıp okul başarısının artırılabileceğini ifade etti.

“EV TOZU AKARLARI ALERJİ SEBEBİ”

Alerjinin, çocuklarda okul başarısının en büyük düşmanı olduğunu belirten Dr. Köse, “Alerji çocuklarda büyüme gelişmeyi olumsuz etkilediği gibi, okul başarısını da engeller. Alerjik çocuklar rahat nefes alamaz, düzenli ve rahat uyuyamaz. Bütün bunlar çocukların okulda gergin, sinirli, uykusuz olmasına odaklanma sorunu yaşamasına yol açar. Alerji şikayetleri azalan çocuklar özellikle derin uykuya rahat geçebildiği için verimli bir uyku dönemi yaşar. Bu da ertesi gün okulda derslere daha kolay odaklanmasına ve başarılı olmasına yardımcı olur.” şeklinde konuştu.

Özellikle çocuk odası temizliğine dikkat çeken Dr. Ahmet Köse, “Alerji çocukların yabancı maddelere karşı verdikleri bir reaksiyondur. Evde ortamında ev tozu akarları denilen küçük canlıların dışkıları önemli bir alerji sebebidir. Özellikle tüylü, yünlü, kalın kumaş, halı, dokuma ve yataklarda yaşayan, mikroskopla görülen bu canlılar, sıcak ve nemli ortamları sever ve buralarda hızla çoğalır. Çocuğunuzda özellikle ev ortamında artan burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırma, gözlerde kızarıklık, kaşınma ve sulanma varsa sebebi ev tozu akarları olabilir. Çocukların odasının sadeleşmesi, daha az oyuncak, tekstil ürünü bulundurulması, halının kaldırılması çok önemlidir.” diye konuştu.

YATAĞININ TEMİZLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİN

Dr. Köse, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çocuğun odasının havalandırılmasını, özellikle kitaplarının tozunun sık sık alınmasını, yüzeylerin nemli bezle silinmesini kesinlikle öneriyorum. Çocuk odasının haftada 2 kez süpürülmesi de gerekir. Burada kullanılan süpürgenin hepa filtreli ve tozu ortama geri bırakmayan sulu sistem olması önemlidir. Emiş gücü yüksek bu temizlik robotları ile çocuğun yatağını da düzenli olarak süpürün. Ev tozu akarları, yatak, yorgan, yastık, battaniye gibi yerlerde ve tekstil ürünlerinde daha kolay yaşama alanı bulur, dışkılarını buralara bırakır. Onları suya hapsederek çocuğunuzun uyku alanını temizleyin.

İyi uyku, düzenli büyüme ve başarılı bir okul hayatı demektir. Çocuk uykusunu aldığında, sabah kolay uyanacak, okula isteyerek gidecek, okulda daha başarılı olacaktır. Zaman içinde uykusu iyi olan çocuktaki değişiklikleri aile de kolayca görecektir.”